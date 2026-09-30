Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

TPO - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan khiến khoảng 5.600 kiện hành lý bị chậm xử lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải xin lỗi hành khách và cắt giảm 30% số chuyến bay/ngày để khôi phục hoạt động.

Tổn hại nghiêm trọng

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho rằng sự cố đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của đất nước và làm suy giảm niềm tin đối với ngành du lịch.

Hành khách xếp hàng chờ nhận hành lý từ các chuyến bay của Thai Airways tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan, vào ngày 29/9. Ảnh: Reuters/Athit Perawongmetha.

Theo ông Surasak, dù tình trạng ngập lụt khiến nhiều nhân viên không thể đến nơi làm việc, nhưng nguyên nhân chính của sự gián đoạn nằm ở việc Thai Airways thiếu sự chuẩn bị về vận hành và quản lý.

Bản thân ông Surasak cũng trải qua tình trạng này khi trở về Thái Lan từ Nhật Bản trên một chuyến bay của Thai Airways.

Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok trong hai ngày (25-26/9) khiến hàng trăm nhân viên của hãng không thể đến hai sân bay quốc tế lớn là Suvarnabhumi và Don Mueang. Tình trạng thiếu nhân lực kéo theo hàng loạt chuyến bay chậm trễ và lượng hành lý tồn đọng lớn.

Hành lý chất đống tại tầng hai nhà ga hành khách sân bay Suvarnabhumi sau khi tràn khỏi các băng chuyền vào ngày 29/9. Ảnh: Nutthawat Wichieanbut.

Thai Airways cho biết đặt mục tiêu giải quyết toàn bộ số hành lý tồn đọng trong vòng 3 ngày. Hãng đồng thời giảm 30% số chuyến bay khai thác mỗi ngày nhằm ổn định hoạt động và cải thiện tỷ lệ đúng giờ. Quy trình tiếp nhận yêu cầu bồi thường đối với hành khách bị ảnh hưởng cũng đã được triển khai.

Thai Airways thừa nhận đánh giá sai mức độ ảnh hưởng

Tổng Giám đốc Thai Airways Chai Eamsiri thừa nhận đánh giá ban đầu của hãng về tác động của tình trạng ngập lụt là không chính xác.

Theo ông Chai, khoảng 300 nhân viên mặt đất và nhân sự chuyên môn không thể đến nơi làm việc. Thai Airways hiện có khoảng 500 nhân viên mặt đất, nhưng đã thiếu từ 200-300 người trong thời gian xảy ra gián đoạn.

Lịch khai thác thông thường khoảng 110 chuyến bay mỗi ngày được cắt giảm 30% nhằm tập trung nguồn lực xử lý các chuyến còn lại. Quyết định được đưa ra sau khi gần như toàn bộ các chuyến bay của hãng đều bị chậm.

Quá nhiều hành lý tồn đọng ở sân bay. Ảnh: SCMP.

Bộ trưởng Surasak cho rằng việc Thai Airways điều động nhân sự phục vụ các hãng hàng không khác theo hợp đồng dịch vụ mặt đất có thể là một trong những yếu tố khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Theo ông, việc này nhằm tránh các khoản phạt theo hợp đồng nhưng lại khiến hành khách của chính Thai Airways chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao cũng chỉ trích hãng vì không chủ động tiếp nhận hỗ trợ từ các cơ quan khác. Một lực lượng quân nhân do Bộ Quốc phòng điều động đã được cử tới hỗ trợ xử lý lượng hành lý tồn đọng, nhưng Thai Airways không cung cấp thức ăn hoặc chỗ ở cho lực lượng này. Các quân nhân sau đó phải trở về đơn vị để dùng bữa.

Nhân viên không quân hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn ứ hành lý của hãng Thai Airways. Ảnh: RTAF.

“Các cơ quan đều cố gắng vào cuộc hỗ trợ, nhưng Thai Airways không có phản ứng tích cực hay phối hợp”, ông Surasak nói.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cho rằng ban lãnh đạo Thai Airways cần có cách tiếp cận chủ động hơn để giải quyết khủng hoảng. Bộ trưởng thậm chí đề nghị những lãnh đạo không sẵn sàng xử lý vấn đề nên cân nhắc từ chức để những người khác có thể tiếp quản.

Huy động nhiều lực lượng xử lý hành lý tồn đọng

Để giải quyết tình trạng ùn ứ, Thai Airways đã huy động thêm ba đơn vị vận chuyển, trong đó có Thailand Post và nhà cung cấp dịch vụ hiện tại, để hỗ trợ phân phối hành lý cho hành khách.

Airports of Thailand (AOT) hỗ trợ bố trí không gian, trong khi Không quân Hoàng gia Thái Lan, Bộ Quốc phòng và nhân viên tại trụ sở Thai Airways được huy động để bổ sung nhân lực.

Hàng nghìn vali xếp kín khu vực sân bay Suvarnabhumi, chờ được phân loại và chuyển đến hành khách sau nhiều ngày hoạt động bị gián đoạn. Ảnh: SCMP.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cảnh báo những ảnh hưởng từ sự cố cuối cùng sẽ tác động trực tiếp đến chính Thai Airways.

“Nếu Thai Airways lựa chọn không chăm lo cho hành khách, những hệ quả đối với hoạt động kinh doanh và tổn hại gây ra cuối cùng sẽ quay trở lại ảnh hưởng đến chính công ty”, vị thứ trưởng nói.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Thái Lan đang phụ thuộc lớn vào ngành du lịch và hàng không quốc tế. Việc xử lý lượng hành lý tồn đọng, khôi phục lịch bay và bảo đảm quyền lợi hành khách được xem là những nhiệm vụ cấp thiết đối với Thai Airways trong những ngày tới.