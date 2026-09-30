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Hàng không - Du lịch

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Gia Lai chi 200 triệu cho mỗi chuyến bay charter quốc tế

Trương Định

TPO - Mỗi chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát sẽ được hỗ trợ 200 triệu đồng, cùng những ưu đãi cho khách tham quan các điểm đến.

Ngày 30/9, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát.

Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 50% mức thu phí, giá vé tham quan cho đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế tổ chức đưa đoàn khách du lịch quốc tế đi tham quan các điểm đến, như: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, tháp Đôi, tháp Bánh Ít.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2027 dự kiến hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 dự kiến hơn 4,3 tỷ đồng và năm 2027 hơn 90 tỷ đồng.

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Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Nghị quyết áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh đưa khách du lịch quốc tế, nhà đầu tư quốc tế theo các chuyến bay charter đến Cảng Hàng không Phù Cát.

Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định như: Hạch toán độc lập và có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai; trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được thành lập trong nước tổ chức đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai thông qua các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát.

Có chương trình du lịch cụ thể đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; có hợp đồng dịch vụ phục vụ khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh Gia Lai (vận chuyển, ăn uống, tham quan, mua sắm và các dịch vụ bổ sung khác).

Doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch, chương trình khai thác chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và bảo đảm công suất khai thác theo quy định...

Hiện, tỉnh Gia Lai cũng đang đầu tư hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Phù Cát, tạo điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay code C, code E và mở các đường bay quốc tế trực tiếp.

Để chuẩn bị cho việc đón các chuyến bay quốc tế (charter), mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập nhằm mở rộng, bổ sung và bố trí cơ sở vật chất phù hợp tại ga đến T2.

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#Gia Lai #chuyến bay charter #sân bay Phù Cát #du lịch quốc tế #chính sách hỗ trợ #thu hút khách

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