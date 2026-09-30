PV Power ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng danh giá của POWER Magazine

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã xuất sắc giành Giải nhất hạng mục “Top Plants: Fossil Fuels” và giải thưởng “Plant of the Year” do POWER Magazine (Mỹ) bình chọn. Hai giải thưởng là sự ghi nhận quốc tế đối với công trình điện khí LNG tiên phong của Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực đầu tư, quản trị dự án và làm chủ công nghệ hiện đại của PV Power.

Ngày 28/9/2026, tại Washington D.C. (Mỹ), POWER Magazine tổ chức lễ trao POWER Awards 2026 trong khuôn khổ sự kiện Experience POWER. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 do PV Power - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư đã giành Giải nhất hạng mục “Top Plants: Fossil Fuels”, đồng thời được trao giải “Plant of the Year” - Nhà máy điện của năm.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đã xuất sắc vượt qua quá trình đánh giá để lọt vào danh sách 8 dự án của hạng mục “Top Plants: Fossil Fuels” tại POWER Awards 2026. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam, cùng tranh giải với các công trình đến từ Hoa Kỳ, Saudi Arabia, Ireland và Pakistan, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho PV Power tại POWER Awards 2026.

Hai giải thưởng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với PV Power khi một công trình điện khí LNG của Việt Nam được ghi nhận tại giải thưởng quốc tế có lịch sử hơn 40 năm của POWER Magazine. Trong đó, giải Top Plant dành cho những dự án điện có tầm quan trọng, tính đổi mới, nổi bật về thiết kế, công nghệ hoặc những cải thiện đáng kể về thiết bị, vận hành và hiệu suất. “Plant of the Year” được trao cho nhà máy điện dẫn đầu trong triển khai thành công công nghệ tiên tiến, đồng thời tối đa hóa hiệu suất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Việc Nhơn Trạch 3&4 được vinh danh tại POWER Awards 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải thưởng dành cho riêng dự án nhà máy điện. Từ quá trình đầu tư, xây dựng đến vận hành thương mại, dự án đánh dấu bước tiến của PV Power trong triển khai các công trình điện khí LNG quy mô lớn, sử dụng công nghệ thế hệ mới với yêu cầu cao về kỹ thuật, quản trị và vận hành.

Đằng sau những giải thưởng là hành trình của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động PV Power trong quá trình hiện thực hóa một dự án năng lượng có quy mô và yêu cầu công nghệ cao. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp giữa PV Power với các đối tác, nhà thầu và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, đưa công trình vào vận hành.

Từ công trình điện LNG đầu tiên của Việt Nam đến “Top Plants: Fossil Fuels” và “Plant of the Year” 2026, Nhơn Trạch 3&4 đã trở thành một dấu ấn mới trong hành trình phát triển của PV Power. Sự ghi nhận của POWER Magazine góp phần khẳng định năng lực của PV Power trong đầu tư, quản trị và vận hành các dự án điện công nghệ cao, đồng thời đưa hình ảnh doanh nghiệp năng lượng Việt Nam hiện diện ngày càng rõ nét hơn trên bản đồ năng lượng quốc tế.