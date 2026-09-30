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Bất ngờ việc PNJ trả tiền mua vàng, kim cương

Duy Quang

TPO - Theo chính sách mới, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đưa ra thời gian nhận tiền khi khách hàng bán vàng, kim cương dao động từ 2-120 ngày kể từ ngày giao dịch, tùy loại sản phẩm.

Từ ngày 30/9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng. Cụ thể, với từng nhóm sản phẩm, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ hoặc nhận tiền theo thời gian thanh toán tương ứng.

Với phương án chuyển đổi, khách hàng có thể dùng toàn bộ giá trị mua lại để đổi sang sản phẩm mới. Trường hợp chỉ muốn chuyển đổi một phần, phần giá trị còn lại sẽ được xử lý theo phương án áp dụng cho từng nhóm sản phẩm và cửa hàng.

Nếu lựa chọn nhận tiền, khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại một số cửa hàng chuyên trách trong khung giờ 15-17h hằng ngày. Nhân viên PNJ sẽ thông báo thời gian thanh toán cụ thể trước khi khách hàng xác nhận giao dịch.

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PNJ điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng.

Theo chính sách mới, thời gian nhận đủ tiền dao động từ 2-120 ngày kể từ ngày giao dịch, tùy loại sản phẩm. Cụ thể, đối với vàng miếng SJC, nhẫn khoen, Vàng Phúc Lộc Tài và Vàng Kim Bảo, khách hàng được thanh toán đủ 100% giá trị mua lại sau 2 ngày kể từ ngày giao dịch.

Nhóm trang sức 22-24K và quà tặng sưu tầm được thanh toán đủ 100% sau 7 ngày. Thời gian tương tự cũng được áp dụng với một số dòng trang sức như dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ ý, trang sức CZ/ECZ và đá tổng hợp.

Trong khi đó, với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời, thời gian thanh toán kéo dài đến 120 ngày. Khoản tiền được chia thành 5 đợt: khách hàng nhận 10% sau một ngày, 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày kể từ ngày giao dịch.

Hồi tháng 7, PNJ thông báo áp dụng chính sách thanh toán theo năng lực thực tế cho toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng đến bán vàng, kim cương cho PNJ được hẹn trả chậm trong vòng 120 ngày, chia làm 5 đợt.

Cụ thể, ngay khi hoàn tất tiếp nhận tài sản, hồ sơ chứng từ hợp lệ, PNJ sẽ thanh toán 10% giá trị món hàng theo giá thu lại, sau đó 30 ngày sẽ thanh toán đợt 2 là 20%, đợt 3 là sau 60 ngày thanh toán 25%, đợt 4 là sau 90 ngày thanh toán 25%, đợt còn lại là sau 120 ngày thanh toán 10% còn lại.

Đầu tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được cơ quan điều tra ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TPHCM), được công an công bố là Giám đốc Công ty P-Lab - công ty thành viên của PNJ.

Ông Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty P - Lab đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Người này sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

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