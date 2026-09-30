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Kinh tế

Japfa Việt Nam xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiện đại và bền vững

P.V

Trong chiến lược chuyển đổi, tái cấu trúc toàn diện hoạt động vận hành hướng đến tăng trưởng bền vững, Japfa Việt Nam xác định xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững là một trong những ưu tiên trọng tâm.

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Đưa EHS trở thành nền tảng trong quản trị bền vững

Từ năm 2024, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) không ngừng nâng cao hiệu quả hệ thống Quản lý Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS). Các tiêu chuẩn EHS trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động vận hành tại 8 nhà máy thức ăn chăn nuôi, hơn 1.400 trang trại và 3 nhà máy giết mổ, chế biến trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Quốc Cường - Giám đốc bộ phận EHS công ty Japfa Việt Nam cho biết: ”Những năm gần đây, an toàn, sức khỏe và môi trường (EHS) được Tập đoàn xác định là ưu tiên hàng đầu, trở thành giá trị cốt lõi và một trong những năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tạo niềm tin để người lao động gắn bó lâu dài.”

Hệ thống EHS (viết tắt từ 3 chữ cái đầu của Environment - Môi trường, Health - Sức khoẻ, Safely - An toàn) được Japfa xây dựng trên 4 trụ cột, gồm cam kết của lãnh đạo; đánh giá và kiểm soát rủi ro; tuân thủ pháp luật; cải tiến liên tục. Đây cũng là cơ sở để công ty từng bước xây dựng văn hóa an toàn, trong đó mỗi người lao động đều có vai trò chủ động trong việc nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ tại nơi làm việc.

Theo đó, công ty chú trọng nhận diện mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro, đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp và trang bị kiến thức cần thiết cho người lao động. Các hoạt động liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp, an toàn lao động và phòng ngừa rủi ro được lồng ghép vào quá trình vận hành nhằm tạo môi trường làm việc an toàn và chủ động hơn.

Các tiêu chuẩn EHS trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động vận hành tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi của Japfa Việt Nam
Các tiêu chuẩn EHS trở thành một phần xuyên suốt trong hoạt động vận hành tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi của Japfa Việt Nam

“Để đẩy mạnh triển khai hiệu quả văn hóa EHS, định kỳ hàng tuần, các vấn đề về EHS sẽ được chia sẻ giữa các cấp lãnh đạo và nhân viên. Thậm chí hàng ngày, tại các nhà máy sẽ dành ra 5 phút đầu giờ làm việc để nhắc nhở tuân thủ EHS, áp dụng cho cả nhà thầu, khách hàng, các lái xe chứ không chỉ riêng cán bộ nhân viên của Japfa”, ông Cường chia sẻ.

Thông qua việc kết hợp quản lý rủi ro, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe người lao động và cải tiến hiệu quả vận hành, công ty đang từng bước xây dựng hệ thống EHS đồng bộ và lâu dài. An toàn cho con người, trách nhiệm với môi trường và hiệu quả trong vận hành được thực hiện song song, vừa đáp ứng các yêu cầu về an toàn và môi trường, vừa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kiến tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

Nhằm thúc đẩy việc triển khai EHS, đưa các yêu cầu về môi trường, sức khỏe và an toàn vào hoạt động hằng ngày tại nhà máy, trang trại và các đơn vị trên cả nước, Japfa kết hợp EHS với các hệ thống quản lý và công cụ hỗ trợ như ISO 14001 về môi trường, ISO 45001 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, HACCP, ISO 22000 về an toàn thực phẩm, và chương trình 6S. Các tiêu chuẩn này góp phần hỗ trợ việc chuẩn hóa quy trình, kiểm soát rủi ro và tạo môi trường làm việc hiệu quả, an toàn và kỷ luật tại các nhà máy.

Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chương trình 6S được triển khai nhằm xây dựng môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp và an toàn. Chia sẻ về thực tiễn triển khai, chị Trần Thị Anh - Quản lý kho, Nhà máy Japfa tại Phú Thọ, cho biết 6S không chỉ giúp duy trì không gian làm việc sạch sẽ mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao ý thức của nhân viên và hỗ trợ nhận diện sớm các nguy cơ mất an toàn.

Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chương trình 6S được triển khai nhằm xây dựng môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp và an toàn
Tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chương trình 6S được triển khai nhằm xây dựng môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp và an toàn

Để triển khai EHS hiệu quả, đào tạo là một trong những hoạt động được Japfa chú trọng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hành EHS cho người lao động. Năm 2025, Japfa triển khai 5.421 giờ đào tạo, đưa tỷ lệ chất thải được tái chế lên 93%. Tính đến tháng 8 năm 2026, công ty tiếp tục thực hiện 4.860 giờ đào tạo . Tỷ lệ tái chế chất thải được đặt mục tiêu 96%, trong khi hiệu quả công việc đạt 83%, vượt mục tiêu 80%.

Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả cũng được công ty triển khai song song với hoạt động quản lý môi trường. Toàn hệ thống Japfa Việt Nam giảm 3,2% lượng điện tiêu thụ so với năm 2025. Trong đó, Nhà máy Bình Dương giảm 28,8%, Nhà máy giết mổ Hợp Châu giảm 16,1% và Nhà máy giết mổ Bình Phước giảm 13,1%.

Chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 1996, Japfa là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm. Việc đưa văn hóa EHS vào vận hành toàn chuỗi cho thấy các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường đang ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động sản xuất, chăn nuôi và chế biến.

Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển dài hạn của Japfa, hướng tới mô hình vận hành an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

#Japfa Việt Nam #môi trường làm việc #An toàn #bền vững #EHS #quản lý môi trường #chăn nuôi

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