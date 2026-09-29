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Kinh tế

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

P.V

Sáng ngày 12/9/2026, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đối tác Evergreen Labs chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 60 người lao động thu gom rác thải phi chính thức (IWWs), đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng các đối tác trong chuỗi giá trị tái chế. Đây là mốc khởi đầu đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của chương trình: từ một “mạng lưới người thu gom” sang một “mạng lưới tuần hoàn” hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ các mắt xích trong chuỗi giá trị bao bì.

Đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng các đối tác tham gia chương trình.
Đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng các đối tác tham gia chương trình.

Kết nối hệ sinh thái để vật liệu không dừng lại ở khâu thu gom

Trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, các đối tác tái chế giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tính tuần hoàn thông qua việc tiếp nhận vật liệu sau thu gom, xử lý và đưa chúng trở lại chu trình sản xuất. Việc kết nối các khâu không chỉ giúp tăng khả năng lưu chuyển của vật liệu mà còn tạo nền tảng để dữ liệu về dòng vật liệu được theo dõi minh bạch hơn.

Với định hướng đó, Swire Coca-Cola Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các đối tác trong chương trình để thúc đẩy sự kết nối giữa các mắt xích của chuỗi giá trị, hướng tới một hệ thống trong đó giá trị của bao bì được duy trì lâu hơn và vòng đời của vật liệu được kéo dài hơn.

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Toàn quốc Tương tác Chiến lược tại Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam, cho biết: “Mục tiêu của chương trình không chỉ là thu gom được nhiều hơn, mà là để những vật liệu được thu gom thực sự có một vòng đời tiếp theo. Trong đó, lực lượng thu gom phi chính thức chính là mắt xích nền tảng trong chuỗi giá trị tái chế. Thông qua việc đồng hành cùng sáng kiến năm 2026, Swire Coca-Cola khẳng định cam kết giảm thiểu rác thải bao bì, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tôn trọng dành cho người lao động thu gom tại Đà Nẵng.”

Nâng cao năng lực cho một mắt xích quan trọng của chuỗi tái chế

Bên cạnh việc kết nối chuỗi giá trị, chương trình tiếp tục chú trọng đến điều kiện để người lao động thu gom rác thải phi chính thức có thể tham gia vào hệ sinh thái một cách an toàn và bền vững hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Evergreen Labs (đơn vị vận hành Mạng lưới người thu gom), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh và Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Khánh đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đặt nền móng cho sự phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ người lao động, từ kết nối cộng đồng, an sinh xã hội đến an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe.

Người lao động thu gom nhận bộ dụng cụ bảo vệ và quà tặng khi tham gia chương trình.
Người lao động thu gom nhận bộ dụng cụ bảo vệ và quà tặng khi tham gia chương trình.

Ngay sau lễ ký kết, hơn 60 người lao động thu gom tham gia tập huấn về an toàn lao động và sơ cấp cứu do giảng viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và phường Hòa Khánh hướng dẫn. Nội dung tập trung vào những rủi ro thường gặp trong quá trình thu gom, kỹ năng phòng tránh và xử lý chấn thương, sơ cứu cơ bản cũng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi làm việc ngoài trời và tiếp xúc với rác thải.

Người lao động thu gom tham gia tập huấn về an toàn lao động và sơ cấp cứu.
Người lao động thu gom tham gia tập huấn về an toàn lao động và sơ cấp cứu.

Bà Dương Thị Mỹ Vinh, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh, chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Khánh thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc triển khai và hiện thực hóa trọn vẹn các mục tiêu của Kế hoạch phối hợp năm 2026. Phối hợp cùng Mạng lưới Người thu gom rác thải và Hội Chữ thập đỏ đảm bảo vận hành hiệu quả việc mở rộng mạng lưới thành viên và kết nối các vựa phế liệu địa phương vào chuỗi giá trị minh bạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt chi hội phụ nữ, vận động cộng đồng cùng phân loại rác tại nguồn, sẻ chia và chủ động hỗ trợ lực lượng thu gom trong thời gian đến”.

Sự kiện khởi động mở ra chặng đường hợp tác tiếp theo giữa các bên tại phường Hòa Khánh. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục kết nối người lao động thu gom với các nguồn lực và đối tác trong hệ sinh thái, đồng thời thúc đẩy các hoạt động về an toàn lao động, hỗ trợ sinh kế, kết nối chuỗi giá trị, góp phần xây dựng một hệ sinh thái hoàn thiện hơn cho Đà Nẵng và Việt Nam.

#tái chế #thu gom rác #đà nẵng #hệ sinh thái #bảo vệ môi trường #công ty Coca-Cola #đối tác

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