MeVi Network - Cung cấp giải pháp truyền thông trên nền tảng số

Bên cạnh việc xây dựng và phát triển nội dung số, MeVi cung cấp giải pháp truyền thông đa dạng, hỗ trợ thương hiệu triển khai chiến dịch, đưa thông điệp đến với người dùng.

MeVi Network - Hành trình xây dựng thương hiệu truyền thông cho người Việt

Sự phát triển của môi trường số đang thay đổi cách người dùng tiếp nhận thông tin. Bên cạnh những nội dung có tính đại chúng, ngày càng xuất hiện nhiều cộng đồng xoay quanh địa phương, độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích và những mối quan tâm riêng.

MeVi Network - Cung cấp giải pháp truyền thông trên nền tảng số. Ảnh: MeVi Network

Đây cũng là cơ sở để MeVi Network ra đời với định hướng phát triển nội dung và xây dựng cộng đồng trên môi trường số. Tên gọi “MeVi” là viết tắt của từ “Media Việt”, thể hiện định hướng xây dựng một thương hiệu truyền thông do người Việt phát triển và hướng đến việc hiểu hơn về thị trường, văn hóa cũng như thói quen tiếp nhận thông tin của người dùng trong nước.

Thành lập từ năm 2021, MeVi bắt đầu với một đội ngũ nhỏ, tập trung vào việc sáng tạo nội dung, vận hành các kênh truyền thông và phát triển cộng đồng. Trong những năm đầu, công việc chủ yếu xoay quanh việc tìm hiểu người dùng, cập nhật xu hướng và xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng.

Cùng với quá trình hoạt động, MeVi từng bước mở rộng phạm vi nội dung và cách thức vận hành. Các chủ đề được phát triển theo nhiều nhóm mối quan tâm trong đời sống, từ thông tin địa phương, giải trí, đời sống, gia đình đến các lĩnh vực chuyên biệt hơn.

Quá trình này cũng giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung, vận hành cộng đồng và tiếp cận những nhóm người dùng khác nhau. Từ nền tảng đó, MeVi dần phát triển thêm các hoạt động hỗ trợ truyền thông cho thương hiệu, xuất phát từ những nhu cầu thực tế trong quá trình làm nội dung và vận hành.

Đội ngũ MeVi Network – những người đứng sau hành trình xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Ảnh: MeVi Network (để ảnh bìa)

Đa dạng giải pháp truyền thông, đồng hành cùng thương hiệu

Với kinh nghiệm xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng đa dạng, MeVi Network cung cấp các dịch vụ truyền thông theo nhu cầu của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào booking truyền thông, bảo trợ truyền thông, sáng tạo nội dung và triển khai chiến dịch trên nền tảng số.

Với dịch vụ booking truyền thông, MeVi hỗ trợ thương hiệu đưa thông tin, sản phẩm và chiến dịch tiếp cận các nhóm người dùng phù hợp thông qua hệ thống kênh và cộng đồng mà doanh nghiệp đang vận hành. Tùy mục tiêu, nội dung và đối tượng hướng đến, kế hoạch booking được xây dựng theo từng chiến dịch thay vì áp dụng một phương án cố định.

Ở mảng bảo trợ truyền thông, MeVi đồng hành cùng các chương trình, sự kiện, hoạt động ra mắt sản phẩm hoặc chiến dịch cần tăng khả năng tiếp cận trên môi trường số. Doanh nghiệp tham gia từ khâu xây dựng phương án truyền thông đến phối hợp triển khai nội dung theo tiến độ của từng chương trình.

Bên cạnh đó, sáng tạo nội dung là một phần trong quá trình triển khai truyền thông. Đội ngũ MeVi phát triển ý tưởng, cách thể hiện và nội dung phù hợp với từng thương hiệu, sản phẩm cũng như nhóm công chúng mà chiến dịch hướng tới. Nội dung được điều chỉnh theo đặc điểm của từng nền tảng và mục tiêu truyền thông.

Với những nhu cầu có quy mô lớn hơn, MeVi tham gia triển khai chiến dịch truyền thông từ khâu tiếp nhận yêu cầu, xây dựng kế hoạch, phát triển nội dung đến phối hợp các hoạt động truyền thông trong từng giai đoạn. Cách triển khai được điều chỉnh dựa trên mục tiêu và đặc điểm riêng của mỗi thương hiệu.

Theo CEO Lê Huy Hoàng, môi trường truyền thông số liên tục thay đổi, kéo theo sự thay đổi trong cách người dùng tiếp nhận thông tin. Vì vậy, MeVi tiếp tục tập trung vào nội dung, đội ngũ và khả năng thích ứng để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, MeVi định hướng duy trì hoạt động xây dựng nội dung và cộng đồng, đồng thời phát triển các dịch vụ booking truyền thông, bảo trợ truyền thông, sáng tạo nội dung và triển khai chiến dịch, hướng đến việc hỗ trợ thương hiệu đưa thông điệp đến đúng nhóm công chúng trên môi trường số.