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Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

Việt Linh

TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

Theo cảnh báo của HoSE, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của sở. Đáng chú ý, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng bị làm giả để tạo dựng các văn bản, tài liệu.

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Một số hình ảnh mà đối tượng lừa đảo sử dụng. Nguồn: HoSE.

Các tài liệu giả mạo chứa thông tin bịa đặt về việc cấp phép hoạt động đầu tư, qua đó tạo lòng tin và lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Theo tài liệu HoSE cung cấp, quảng cáo về khoản đầu tư siêu lợi nhuận là bỏ ra 76 triệu đồng và được hứa hẹn nhận về 1,3 tỷ đồng, số tiền nhận lại gấp hơn 17 lần vốn ban đầu, tương đương mức lãi khoảng 1.600%. Đây là mức sinh lời bất thường, cần được kiểm chứng kỹ lưỡng, đặc biệt khi đi kèm yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các nền tảng đầu tư không rõ nguồn gốc.

HoSE khẳng định không ban hành, không liên quan đến những văn bản, tài liệu nói trên. Sở cũng không sử dụng các hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Trước tình trạng trên, HoSE đề nghị nhà đầu tư và người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Nhà đầu tư được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhà đầu tư cần khẩn trương thông báo cho cơ quan công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tiếp nhận, xử lý.

HoSE cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa của sở và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm trục lợi theo quy định pháp luật.

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#Chứng khoán #Lừa đảo #Đầu tư #Hose #Cảnh báo #Nhà đầu tư

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