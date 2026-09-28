EVNNPC quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ‘2 con số’ giai đoạn 2026-2030”, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động; qua đó phát huy sức mạnh toàn Tổng công ty, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” của Tập đoàn và đất nước.

Phong trào được triển khai trong toàn EVNNPC từ năm 2026 đến hết năm 2030, với sự tham gia của các đơn vị thành viên, các Ban/Văn phòng Tổng công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động. EVNNPC dự kiến tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

Thi đua tạo động lực, đổi mới để nâng cao hiệu quả

EVNNPC xác định phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Tổng công ty chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” được xác định là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua hằng năm đối với các tập thể và cá nhân.

Phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và yêu cầu bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, EVNNPC tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng cung ứng điện, độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng và chất lượng phục vụ khách hàng; đẩy mạnh cải cách thủ tục cung cấp điện, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời phát triển lưới điện thông minh, thực hành tiết kiệm điện, tối ưu hóa chi phí và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty đặt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đóng điện đúng hạn các công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. EVNNPC sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan để tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống điện.

Phát huy vai trò người lao động, lan tỏa sáng kiến và cách làm mới

Một trong những điểm nhấn của phong trào là đề cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động. EVNNPC khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, giải pháp sáng tạo gắn với sản phẩm, công việc cụ thể, mang lại hiệu quả thực tiễn rõ rệt; qua đó đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển của Tổng công ty và mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”. Việc đánh giá thành tích được gắn với kết quả đánh giá hằng năm, dựa trên hiệu quả xử lý công việc thực tế và trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để phong trào đi vào thực chất, EVNNPC yêu cầu các đơn vị thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp. Công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo khí thế thi đua; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

EVNNPC tổ chức chương trình gặp mặt các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo và 10.000 sáng kiến”; người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2026.

Công tác biểu dương, khen thưởng cũng được xác định là một giải pháp quan trọng để tạo động lực và lan tỏa phong trào. EVNNPC chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả và có đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu của phong trào.

Với tinh thần thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, lấy hiệu quả công việc và những đóng góp thực chất làm thước đo, phong trào “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ‘2 con số’ giai đoạn 2026-2030” được kỳ vọng tạo khí thế và động lực mới trong toàn EVNNPC, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tổng công ty quản lý.