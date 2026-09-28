Thắp sáng “vùng lõm”, mở đường tương lai

Ở nơi địa đầu Tổ quốc còn nhiều gian khó, có những thôn, bản bao đời nay người dân vẫn sống trong cảnh thiếu điện, nước sinh hoạt. Nhờ những nỗ lực của ngành điện, năm nay ánh sáng điện lưới quốc gia đã về tới những “vùng lõm” xa xôi nhất của tỉnh Tuyên Quang

Năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, mở ra yêu cầu mới về một nền hành chính hiện đại, thông suốt, gắn với chuyển đổi số. Nhưng ở giữa những dãy núi cao, các bản làng xa xôi, vẫn còn những “vùng lõm” chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Để đưa ánh sáng đến những nơi gian khó nhất, người làm điện đã bắt đầu một hành trình đặc biệt. Vượt núi, băng rừng, trèo đèo, lội suối, vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và những cung đường cách trở để dựng lên những cột điện. Với mục tiêu đưa điện đến sớm nhất với người dân, từ những “vùng lõm” hôm qua, ánh sáng hôm nay đang mở ra những cơ hội mới. Mỗi đường dây được kéo lên núi cao, mỗi điểm sáng được thắp lên nơi biên cương không chỉ mang điện về cho người dân, mà còn lan tỏa niềm tin, sự gắn bó và ánh sáng của Đảng đến những vùng đất còn nhiều gian khó.

Sau đây mời quý vị theo dõi loạt 3 bài “Thắp sáng “vùng lõm”, mở đường tương lai”:

Bài 1: Sứ mệnh “đi trước một bước”

Ở nơi địa đầu Tổ quốc còn nhiều gian khó, có những thôn, bản bao đời nay người dân vẫn sống trong cảnh thiếu điện, nước sinh hoạt. Nhờ những nỗ lực của ngành điện, năm nay ánh sáng điện lưới quốc gia đã về tới những “vùng lõm” xa xôi nhất của tỉnh Tuyên Quang. Bà con các dân tộc ở một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa đã được sử dụng điện; điều mà bao đời nay, người dân vùng cao chưa bao giờ nghĩ đến. Đó cũng là cách thực hiện sứ mệnh “đi trước một bước” của ngành Điện, mở đường cho phát triển, thu hẹp khoảng cách vùng miền, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ Điện lực Mèo Vạc tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho người dân thôn Dì Chủa Phàng, xã Mèo Vạc.

“Cõng” điện lên non

Không có điện lưới quốc gia không đơn thuần là thiếu đi một tiện nghi sinh hoạt, mà còn kéo theo hàng loạt giới hạn về học tập, sản xuất, tiếp cận thông tin, bảo đảm an ninh trật tự và cả khả năng vận hành của bộ máy chính quyền cơ sở trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được đẩy mạnh. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, đến tháng 6/2025, cả nước còn 129 thôn, bản chưa được tiếp cận những hạ tầng thiết yếu này.

Thực hiện thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, EVN đã khẩn trương vào cuộc thực hiện công tác xóa “vùng lõm” điện. Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang, Trần Văn Bằng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, năm 2025 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát, lập phương án đầu tư và tổ chức triển khai cấp điện cho 24 thôn, bản “lõm điện, lõm sóng” với tổng mức đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. Với hai mục tiêu chính đó là cấp điện phục vụ phát sóng, Internet và cấp điện sinh hoạt cho người dân tại các khu vực chưa có điện. Để đảm bảo tiến độ, trên cơ sở tham mưu, đề xuất với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện hai nhóm giải pháp gồm: Lập phương án đầu tư và tổ chức thi công theo hình thức vừa thiết kế, vừa thi công để rút ngắn thời gian, đảm bảo tiến độ đối với những nơi có đủ điều kiện và thực hiện giải pháp lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất lớn đối với các điểm đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, không thể triển khai kịp lưới điện trong thời gian ngắn.

Với tinh thần triển khai quyết liệt “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, vừa thiết kế, mua sắm, vừa thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, chỉ định thầu theo đúng quy định để kịp tiến độ. Nhớ lại những ngày tháng thi công đó, ông Trần Văn Bằng chia sẻ: “Chúng tôi không chờ khó khăn tự tháo gỡ mà chủ động phối hợp với các chủ đầu tư vốn địa phương để tháo gỡ khó khăn, mắc ở khâu nào thì giải quyết ở khâu đó, đồng thời đôn đốc nhà thầu, thúc đẩy tiến độ nghiệm thu, đóng điện, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch”.

Cán bộ nhân viên Điện lực Đồng Văn lắp đặt hệ thống điện tại các thôn vùng lõm.

Tại thôn Nhìa Lũng Phìn, xã Đồng Văn là thôn vùng sâu, vùng xa ở Cao nguyên đá, đường giao thông ở đây nhỏ hẹp, hiểm trở, một bên là vực sâu, xe cơ giới lớn không vào thôn được. Để xây dựng công trình điện tại nơi này đội ngũ thi công đã gặp không ít khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công. Mỗi mét đường dây điện được kéo đến cho bà con là những thử thách không hề nhỏ về sự kiên trì và sức bền.

Ông Hà Mạnh Thắng, nhân viên Điện lực Đồng Văn, tham gia thi công trình điện tại thôn Nhìa Lũng Phìn cho biết: “Trở ngại lớn nhất cho việc thi công là địa hình toàn đá, thi công móng cột không thể dùng máy móc hay nổ mìn, mà buộc phải đào, khoan thủ công hoàn toàn. Vật tư như cột điện, cát, đá phải vận chuyển bằng xe nhỏ, xe kéo hoặc sức người. Nguồn nước phục vụ thi công hạn chế, phải vận chuyển từ nơi khác vào, thậm chí, rào cản ngôn ngữ giữa công nhân thi công và người dân địa phương cũng khiến quá trình phối hợp ban đầu gặp không ít lúng túng”.

Nhờ những nỗ lực phi thường của đội ngũ thi công, tại thôn Nhìa Lũng Phìn, đơn vị đã hoàn thành 1 trạm biến áp, tuyến đường dây hạ thế 0,4 kV dài hơn 2km với khoảng 60 vị trí cột, đồng thời triển khai gần 20 vị trí cột đường dây trung thế 35kV dài khoảng 1,5km. “Khối lượng ấy, nếu đặt ở nơi thuận lợi có thể tính bằng tiến độ, nhưng ở đây phải tính bằng mồ hôi, cơ bắp và sự kiên nhẫn”, ông Thắng nói.

Còn tại Điện lực Vị Xuyên, ông Vũ Đức Thắng, Phó Trưởng Điện lực Vị Xuyên cho biết, dự án đưa điện lưới quốc gia về hai điểm dân cư Khuổi Dò và Ngọc Sơn (xã Bạch Ngọc) được đầu tư 21 km đường dây trung thế 35kV với khoảng 13 km tuyến Khuổi Dò và 8 km tuyến Ngọc Sơn; cùng đường dây hạ thế 0,4kV cấp điện đến hộ dân với tổng chiều dài khoảng 4km. Toàn tuyến có khoảng 80-84 vị trí cột, triển khai từ tháng 3/2025 và hoàn thành vào tháng 10/2025. “Khó khăn lớn nhất của toàn bộ công trình là việc vận chuyển vật tư, thiết bị và kéo dây qua địa hình dốc cao, những nơi này máy móc rất khó tiếp cận mà phải dựa vào sức người. Có thời điểm, địa phương phải huy động 60-70 người dân tham gia cùng chúng tôi mở đường tạm, hỗ trợ kéo vật tư, thiết bị phục vụ thi công. Việc vận chuyển chủ yếu bằng xe máy, xe bánh lốp kéo cột, kết hợp tời kéo tại các vị trí dốc cao... Địa chất ở đây chủ yếu là đất sét pha nên khi mưa lũ, sạt lở trong mùa thi công đã làm gián đoạn tiến độ, có thời điểm chúng tôi phải dừng thi công gần nửa tháng để đảm bảo an toàn cho người lao động”, ông Thắng tâm sự.

Thắp sáng những nơi xa xôi nhất

Đến thôn Khuổi Én là thôn vùng cao của xã Đồng Tâm, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại vất vả, địa hình hiểm trở khiến việc đầu tư hạ tầng thiết yếu gặp không ít trở ngại. Dù những năm gần đây, tuyến đường vào thôn đã được cải tạo, nâng cấp, song điện sinh hoạt vẫn là niềm mong mỏi của nhiều hộ dân. Những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, trên các sườn núi quanh thôn Khuổi Én, hàng loạt cột điện được dựng lên, dây dẫn kéo dài theo triền núi, vượt dốc cao, băng qua những đồi cỏ lau nở hoa trắng muốt. Để có được thành quả đó là hàng trăm ngày công của cán bộ nhân viên ngành điện, miệt mài thi công, chạy đua với thời gian trong điều kiện thời tiết giá rét, địa hình hiểm trở để kịp đưa điện về thôn trước Tết Nguyên đán 2026.

Nhân viên Điện lực Bắc Quang hỗ trợ người dân xã Đồng Tâm lắp đặt bóng đèn.

Anh Giàng A Sính, là người sinh ra và lớn lên tại thôn Khuổi Én, không giấu được niềm vui và xúc động khi chứng kiến từng giây phút thôn bản được thắp sáng. Anh Sính chia sẻ: “Nơi tôi ở là vùng sâu nhất của thôn, có 70 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới. Trước đây khi chưa có điện, cuộc sống của bà con rất vất vả, nhờ ngành Điện ngày đêm thi công vất vả, đến đầu năm nay các hộ trong thôn đều được dùng điện lưới quốc gia. Có điện, có sóng điện thoại, nhiều nhà đã sắm được máy móc về làm việc như: máy thái cỏ, ti vi, lắp đèn điện… bà con bắt đầu học cách dùng mạng xã hội Zalo để trao đổi công việc”.

Nhân viên Điện lực Bắc Quang lắp đặt điện tại thôn Nà Bó, xã Liên Hiệp.

Ông Đặng Văn Thăng, Trưởng Điện lực Bắc Quang chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Tuyên Quang, cuối năm 2025 đơn vị đã triển khai rà soát tình hình cấp điện lưới và lập phương án cấp điện cho 2 thôn Khuổi Én (xã Đồng Tâm) và thôn Nà Bó (xã Liên Hiệp) là 2 thôn chưa có điện và sóng di động, đây là công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Bắc Quang làm chủ đầu tư. Đơn vị điện lực phối hợp và tiếp nhận quản lý vận hành. Đến nay, đơn vị đã cấp điện đến trạm biến áp và bán điện cho người dân trong thôn, đảm bảo vận hành công trình điện an toàn, ổn định”.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Tuyên Quang, năm 2025 toàn tỉnh có 24 điểm “lõm” điện và lõm sóng viễn thông. Tính đến ngày 15/12/2025, đã có 7 thôn được cấp điện lưới quốc gia, gồm: Há Tỏ Sò, Há Póng Cáy, Tùng Pàng, Khâu Rom, Tát Kẻ, Sủng Tà, Sủng Chớ. Bên cạnh đó, Công ty chủ động phối hợp, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình điện sử dụng nguồn vốn địa phương, phấn đấu hoàn thành và đóng điện sớm hơn kế hoạch.

Đáng chú ý, tại những khu vực chưa thể kéo điện lưới, ngành điện đã linh hoạt triển khai các phương án cấp điện tại chỗ. Riêng tại thôn Nà Bó (xã Liên Hiệp) và thôn Bó Đướt (xã Thượng Sơn), trong thời gian chờ hoàn thiện công trình điện lưới, Công ty Điện lực Tuyên Quang tiến hành lắp đặt 3 máy phát điện công suất 12,5 kVA kết hợp hệ thống pin lithium lưu trữ, bảo đảm nguồn điện thiết yếu phục vụ sinh hoạt và thông tin liên lạc cho người dân. Bằng sự nỗ lực, đồng lòng vượt khó của tập thể Công ty đã hoàn thành đúng tiến độ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chính phủ giao, giúp đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào đời sống bà con dân tộc thiểu số.