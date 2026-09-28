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Kinh tế

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

P.V

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.

Đến nhà thùng Phú Quốc, nơi bắt đầu của “đậm vị Việt”

Qua ô cửa xe, khởi đầu hành trình khám phá vị Việt, “chú Liêm” Leslie liên tục đưa máy ảnh lên ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Phú Quốc: con đường hướng về biển, những đoàn tàu neo tại cảng và nhịp lao động khẩn trương bên những rổ cá vừa được chuyển lên bờ.

Những lô cá cơm ướp muối đạt tiêu chuẩn về chất lượng đầu vào sẽ được đưa về nhà thùng Chin-su Phú Quốc. Tại đây, cá muối sẽ trải qua quá trình ủ chượp tự nhiên trong thùng gỗ từ 8 - 12 tháng để tạo ra những giọt nước mắm trứ danh.

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ ảnh 1

Được biết, nhà thùng Masan Phú Quốc hiện có diện tích khoảng 22.000 m² với gần 500 thùng ủ chượp.

Phương pháp ủ chượp cổ truyền được kết hợp với hệ thống kiểm soát hiện đại; mỗi thùng có mã định danh điện tử riêng để truy xuất thời điểm nhập cá, số lượng, chất lượng và nguồn cung. Công nghệ không thể thay thế thời gian, kinh nghiệm và tâm huyết của người làm nghề. Công nghệ giúp những giá trị ấy được kiểm soát nhất quán hơn, tạo nền tảng để nước mắm Chin-su vừa giữ được hương vị đặc trưng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khi đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ ảnh 2

Leslie hào hứng nếm thử những giọt nước mắm Chin-su được ủ chượp ngay tại nhà thùng.

MasterChef Mỹ hào hứng thốt lên: “Wow! Thậm chí chưa cần nhìn thấy, tôi đã ngửi thấy mùi rồi. Thật thú vị khi được tận mắt chứng kiến những thùng ủ nước mắm lớn đến vậy. Tôi rất háo hức được nếm thử. Nước mắm có màu nâu cánh gián rất đặc trưng, hương thơm lại khá dịu nhẹ. Thật sự vô cùng độc đáo.”

Khi nước mắm đưa thực khách đến gần hơn với ẩm thực Việt

Rời nhà thùng, Leslie tiếp tục đi theo hành trình của nước mắm, đến với những căn bếp nhỏ bên biển để cảm nhận gia vị ấy sống trong ẩm thực Việt ra sao. Không còn khoảng cách giữa một MasterChef Mỹ và những chủ quán ăn Việt, chỉ có những tâm hồn đồng điệu, yêu ẩm thực. Leslie quan sát cách nguyên liệu được sơ chế, nước chấm được pha và hương vị được điều chỉnh bằng kinh nghiệm lâu năm.

Các nguyên liệu giữ được vị tươi nguyên bản nhưng trở nên tròn đầy hơn khi đi cùng nước mắm. Chỉ một lượng vừa đủ cũng có thể kết nối vị ngọt của cá, độ chua, cay, mặn và hương thơm của rau gia vị thành một tổng thể hài hòa.

Đó là vai trò đặc biệt của nước mắm trong căn bếp Việt. Gia vị này có thể dùng để ướp, nêm, kho, pha nước chấm hoặc làm nền cho nước xốt. Qua mỗi cách sử dụng, nước mắm lại mở ra một tầng vị khác và dẫn người thưởng thức đến với nhiều món Việt hơn.

Từ nước mắm đến hành trình quốc tế của Chin-su

Với kinh nghiệm và góc nhìn của một người am hiểu nấu ăn, Leslie nhận ra nước mắm là “mạch vị” kết nối nhiều món Việt, nhưng cũng có thể trở thành chất liệu trong những sáng tạo fusion, đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với vị giác quốc tế.

Hiện nay, nước mắm Chin-su giờ đây đã được đón nhận ở thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Nhật Bản.

Nhưng hành trình “Go Global” của Chin-su không dừng ở việc đưa một chai nước mắm Việt lên kệ hàng quốc tế. Hướng đi dài hạn là xây dựng danh mục gia vị và giải pháp ẩm thực Việt có khả năng tham gia vào nhiều bữa ăn khác nhau trên thế giới. Từ nước mắm, tương ớt, nước tương đến các loại xốt và gia vị hoàn chỉnh giúp món ăn ngon hơn, đồng thời mang theo sắc thái hương vị có nguồn gốc từ Việt Nam.

Để làm được điều đó, Chin-su không sử dụng chung một công thức cho mọi quốc gia. Khẩu vị, thói quen nấu nướng, dung tích, bao bì, mức giá và kênh mua sắm tại mỗi thị trường đều khác nhau. Vì vậy, “Go Global” đồng thời là quá trình xây dựng năng lực bản địa hóa: thích ứng sản phẩm và cách hướng dẫn sử dụng, nhưng duy trì một “lõi Việt Nam” nhất quán.

“Lõi Việt Nam” ấy nằm ở nguồn cảm hứng từ nguyên liệu và văn hóa ẩm thực Việt, ở khả năng tạo nên những tầng vị đậm đà, cũng như ở câu chuyện phía sau mỗi gia vị. Đây là nền tảng để Chin-su từng bước mở rộng từ một thương hiệu gia vị Việt thành một nền tảng hương vị Việt có thể hiện diện trong nhiều nền ẩm thực.

Trong hành trình này, những người am hiểu ẩm thực như Leslie sẽ mang đến một cầu nối quan trọng. Họ không chỉ nhận xét hương vị sản phẩm ngon hay khác biệt ra sao, mà còn có thể giải thích gia vị tạo nên tầng vị nào, phù hợp với nguyên liệu gì và làm món ăn thay đổi thế nào nếu kết hợp với ẩm thực quốc tế.

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ ảnh 5

Trên bàn ăn bên biển Phú Quốc, nụ cười và cái gật đầu của Leslie đã khép lại chuyến đi nhưng mở ra một hành trình rộng hơn.

Từ biển cả, nhà thùng đến những căn bếp quốc tế, Chin-su mang theo khát vọng để nước mắm và gia vị Việt có mặt trên kệ hàng, và dần trở thành một phần tự nhiên trong cách thế giới nấu và thưởng thức món ăn.

#Nước mắm Phú Quốc #Chin-su #Ẩm thực Việt Nam #MasterChef Mỹ #Hành trình quốc tế

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