Văn hóa số: Động lực thúc đẩy hành trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp. Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, việc xây dựng nền “Văn hóa số” vững chắc trong đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Văn hóa số - Hệ điều hành mới của EVNNPC

Văn hóa số tại EVNNPC được hiểu là hệ thống các giá trị, niềm tin và hành vi của mỗi cá nhân và tổ chức trong bối cảnh xã hội số. Đây không đơn thuần là việc đầu tư phần mềm, trang thiết bị hiện đại, mà quan trọng hơn là cách CBCNV ứng dụng công nghệ số, giao tiếp, tương tác và làm việc trong môi trường kỹ thuật số để giải quyết thách thức và nắm bắt cơ hội.

Đối với một đơn vị có truyền thống lâu đời như EVNNPC, xây dựng văn hóa số đồng nghĩa với sự chuyển dịch từ tư duy quản lý truyền thống sang tư duy dựa trên dữ liệu trong quá trình ra quyết định; lấy khách hàng làm trung tâm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thực hiện tốt văn hóa số sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực có tư duy thích ứng nhanh, sẵn sàng tiếp nhận và biến những phản hồi của khách hàng thành cơ hội phát triển.

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Bốn trụ cột kiến tạo văn hóa số tại Tổng công ty

Để chuyển đổi số toàn diện và thành công, EVNNPC cần tập trung xây dựng văn hóa số dựa trên 4 trụ cột cốt lõi:

Thứ nhất, lấy “khách hàng làm trung tâm”: Trong văn hóa số, tạo dựng trải nghiệm tích cực cho khách hàng thông qua các dịch vụ điện có chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với gần 11,6 triệu khách hàng tại 17 tỉnh thành miền Bắc, EVNNPC cần khai thác hiệu quả dữ liệu để hiểu rõ hơn hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng trên các ứng dụng/phần mềm một cách hiệu quả, thuận tiện và thân thiện.

Thứ hai, quản trị định hướng dữ liệu: Thay vì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, các quyết định từ vận hành lưới điện đến kinh doanh và dịch vụ khách hàng cần được hỗ trợ bởi nguồn dữ liệu chính xác, đầy đủ và toàn diện. Đây là cơ sở để Tổng công ty nắm bắt xu hướng phụ tải, dự báo sự cố và nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện nay, tỷ lệ công tơ điện đọc xa của EVNNPC đã đạt xấp xỉ 100%, tạo nên nguồn dữ liệu quý giá để triển khai hiệu quả trụ cột này.

Thứ ba, đổi mới và đổi mới: Văn hóa số tại EVNNPC khuyến khích CBCNV mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới, sẵn sàng đối mặt với thách thức và không ngại thất bại. Trong một thị trường năng lượng nhiều biến động, duy trì tư duy linh hoạt chính là chìa khóa giúp tổ chức thích ứng và phát triển.

Thứ tư, hợp tác để phát triển: Xây dựng văn hóa hợp tác sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các phòng ban và đơn vị điện lực thành viên, qua đó tối ưu hóa nguồn lực. Văn hóa số từng bước xóa bỏ những rào cản về cấp bậc, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin theo hướng nhanh chóng, cởi mở và hiệu quả hơn.

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Quy tắc ứng xử trên môi trường số: Trách nhiệm và văn minh

Xây dựng văn hóa số không thể tách rời việc hình thành và thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh trên môi trường số. CBCNV EVNNPC khi tham gia không gian mạng cần tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, mỗi cá nhân cần thể hiện thái độ tôn trọng, ứng xử đúng mực trên không gian mạng; không nói xấu tổ chức, không sử dụng ngôn từ thô tục hoặc mang tính kích động. Việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty phải bảo đảm tính xác thực, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, CBCNV cần phát huy vai trò nêu gương trong việc lan tỏa các giá trị tích cực, hình ảnh đẹp của người thợ điện miền Bắc trên các nền tảng mạng xã hội.

Đào tạo và nâng cao nhận thức là bước đi đầu tiên trong quy trình xây dựng văn hóa số tại EVNNPC.

Vượt qua “lối mòn truyền thống”

Hành trình xây dựng văn hóa số tại EVNNPC chắc chắn sẽ đối mặt với không ít thách thức, trong đó lớn nhất là việc vượt qua “lối mòn truyền thống”. Những thói quen làm việc cũ, tư duy dựa nhiều vào kinh nghiệm và tâm lý ngại thay đổi có thể trở thành lực cản trong quá trình chuyển đổi. Bởi chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy, nhận thức và phương pháp làm việc của mỗi CBCNV.

Để vượt qua những rào cản này, cần tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Tổng công ty, giúp CBCNV hiểu rằng công nghệ số là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra những giá trị mới. Trong đó, vai trò của người lãnh đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo cần trở thành những “ngọn đuốc” tiên phong, thể hiện sự cam kết bằng hành động cụ thể, chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và khuyến khích tinh thần sáng tạo.

Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa số cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, gắn với công tác đào tạo và hỗ trợ CBCNV. Khi đội ngũ lãnh đạo tiên phong, người lao động sẵn sàng thay đổi và công nghệ trở thành một phần trong công việc hằng ngày, văn hóa số sẽ từng bước được hình thành, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số thực chất và bền vững tại EVNNPC.

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Văn hóa số không chỉ là một xu hướng mà đang trở thành chìa khóa mở ra cơ hội phát triển bền vững cho EVNNPC trong bối cảnh thị trường năng lượng đầy biến động. Với sự đồng lòng từ ban lãnh đạo đến mỗi CBCNV, việc kiên trì xây dựng một nền văn hóa số văn minh, sáng tạo và trách nhiệm sẽ tạo động lực quan trọng, đưa Tổng công ty Điện lực miền Bắc từng bước trở thành doanh nghiệp số hàng đầu, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Điện lực Việt Nam.