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Kinh tế

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Tuyên truyền kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho gần 1300 học sinh

Bảo Lâm

TPO - Gần 1300 học sinh Trường Tiểu học Khương Thượng (TP. Hà Nội) đã tham gia Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, hướng tới đối tượng học sinh nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ngay từ môi trường học đường.

Phát biểu tại Chương trình tuyên truyền, cô Trần Thúy Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Thượng cho biết, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng rất nhiều nguồn năng lượng như điện để thắp sáng, học tập và sử dụng các thiết bị; xăng, dầu phục vụ giao thông; gas để nấu ăn và nhiều nguồn năng lượng khác. Tuy nhiên, nếu sử dụng lãng phí, không đúng cách hoặc không đảm bảo an toàn, không chỉ làm tăng chi phí mà còn có thể gây ra những nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường.

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Nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động thu hút các em tham gia chương trình

Theo cô Hòa, sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả không phải là việc làm quá khó mà có thể bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Đối với học sinh, đó là tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không cần thiết; tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên; không tự ý chạm vào ổ điện, dây điện hoặc các thiết bị điện khi tay ướt; sử dụng thiết bị điện đúng cách và nhắc nhở người thân cùng thực hiện.

"Nhà trường mong muốn mỗi học sinh sau buổi tuyên truyền sẽ trở thành một ‘tuyên truyền viên nhỏ tuổi’, biết chia sẻ những kiến thức đã học với gia đình, bạn bè và biến nhận thức thành những hành động cụ thể. Một chiếc đèn được tắt khi không sử dụng, một chiếc quạt được tắt sau giờ học hay một lời nhắc nhở về an toàn điện tuy nhỏ nhưng đều góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng văn minh, tiết kiệm và có trách nhiệm với cộng đồng”, cô Trần Thúy Hòa nhấn mạnh.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực quan, sinh động và tương tác, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hình ảnh, trò chơi, thực hành và trải nghiệm thực tế.

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Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về tiết kiệm điện

Tại chương trình tuyên truyền các em học sinh đã được phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26oC trở lên; hạn chế mở tủ lạnh lâu, thường xuyên; rút phích cắm và để các thiết bị điện ở chế độ chờ; kết hợp dùng quạt với điều hòa; mở rộng cửa sổ, sử dụng ánh sáng và gió thiên nhiên; thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện...

Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh, có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.

Tiếp nối hoạt động tuyên truyền tại Trường Tiểu học Khương Thượng, Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” tiếp theo sẽ được tổ chức tại Trường Tiểu học Vạn Bảo (TP Hà Nội) vào ngày 28/09/2026.

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#tiết kiệm năng lượng #học sinh #Trường Tiểu học Khương Thượng #bảo vệ môi trường #sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

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