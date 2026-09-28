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Kinh tế

Kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

P.V

Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Hoàng Xuân Khôi vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc gồm Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220kV Yên Dũng.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Bắc.

Đây là các dự án đang được tập trung triển khai, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đóng điện.

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Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nghe báo cáo tiến độ thi công TBA 500kV Thái Bình

Báo cáo tại công trường, đại diện NPMB cho biết: Dự án TBA 500kV Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thuê đất. Phần xây lắp trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng phần xây dựng như các nhà chức năng, cổng, tường rào, cột cổng thanh cái, bắt đầu triển khai đào đúc móng trụ, mương cáp; đường dây 500kV và 220kV cơ bản đã hoàn thành móng, dựng cột và kéo dây tại các khoảng néo đủ điều kiện.

Tuy nhiên, hiện dự án gặp một số vướng mắc khi một số gói thầu chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu cấp hàng. Trong thi công, nhà thầu còn gặp khó khăn về nguồn cung cấp cát san nền; Một số khoảng néo đường dây còn lại phải thực hiện đồng bộ với tiến độ trạm biến áp.

Hiện nay NPMB đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng thời yêu cầu nhà thầu bổ sung máy móc, tổ đội thi công, đẩy nhanh tiến độ móng trụ, mương cáp, tổ chức lắp đặt thiết bị ngay khi vật tư về trạm, phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa nắng nóng năm 2027.

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Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nghe báo cáo tiến độ thi công TBA 500kV Hải Phòng

Dự án TBA 500kV Hải Phòng (TP Hải Phòng) đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nhiều hạng mục xây lắp đã hoàn thành như san nền trạm, móng máy biến áp 500kV, móng và lắp đặt cột cổng 500kV, 220kV, bể dầu sự cố, hệ thống thoát nước và tường ngăn cháy.

Dự án đang tiếp tục hoàn thiện các nhà chức năng, hàng rào, mương thoát nước và taluy quanh trạm. Tuy nhiên, dự án hiện cũng gặp một số khó khăn thách thức liên quan đến gói thầu về cấp hàng thiết bị nhất, nhị thứ. Ngoài ra tiến độ một số hạng mục xây dựng sân 500kV còn chậm do nhà thầu gặp khó khăn nhất định.

Dự án TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối (TP Bắc Ninh) đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần xây lắp trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như các nhà chức năng, cổng, tường rào, cột cổng thanh cái; phần đường dây đã đúc xong móng 8/8 vị trí.

Tuy nhiên, một số gói thầu cung cấp vật tư thiết bị như nhất thứ, nhị thứ và hệ thống máy tính vẫn đang xử lý tình huống. Một số hạng mục xây lắp còn chậm do nhà thầu gặp khó khăn nhất định; các phần xây dựng liên quan đến thiết bị chưa triển khai đầy đủ do chưa có nhà thầu cung cấp vật tư nhất, nhị thứ.

Đối với TBA 220kV Yên Dũng (TP Bắc Ninh) dự án đang tập trung thi công và hiện không còn những vướng mắc.

Qua kiểm tra, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ghi nhận những cố gắng của NPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Tuy nhiên, đến nay tiến độ 3 dự án TBA 500kV chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành của Tổng công ty do các vướng mắc nói trên. Vì vậy, yêu cầu NPMB và nhà thầu tập trung cao độ cho tiến độ, khẩn trương xử lý các vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 3 dự án.

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Dự án Trạm biến áp 500kV Bắc Ninh đang tập trung thi công

Trong đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các tình huống trong đấu thầu, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu và cung cấp vật tư thiết bị; đồng thời đôn đốc nhà thầu xây lắp bổ sung nguồn lực, tổ chức thi công các hạng mục còn chậm.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh/ thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây là những địa phương có mức tăng trưởng về điện năng rất lớn ở khu vực phía Bắc.

Ông Khôi cũng yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, từng gói thầu; chủ động nhận diện và xử lý ngay các nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ. Cùng với đó lấy mốc đóng điện để lập tiến độ ngược nhằm điều hành dự án sát theo kế hoạch. Toàn công trường phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa nắng nóng năm 2027 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và vận hành an toàn hệ thống điện.

#điện lực #dự án điện #EVNNPT #đường dây #biến áp #miền Bắc

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