MSB và bước đi mới trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng 24/9/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/9 đến ngày 08/10/2026. Các nội dung dự kiến trình cổ đông cho thấy định hướng mở rộng hoạt động của ngân hàng sang nhiều lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Tăng vốn - Thêm nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới

Hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng quy mô mạnh mẽ trong và ngoài nước, MSB trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Ngày 15/09/2026, UBCK đã có văn bản số 9120/UBCK-QLCB về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 37.440 tỷ đồng. Theo tờ trình xin ý kiến cổ đông mới nhất, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 46.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng 25%.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối đa là 9.360 tỷ đồng sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của MSB với cơ cấu hợp lý, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông. Dự kiến, nguồn vốn tăng thêm được phân bổ 6.500 tỷ đồng phát triển cho vay Khách hàng Cá nhân và Khách hàng Doanh nghiệp, 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ, 2.260 tỷ đồng bù đắp /đầu tư, góp vốn/mua cổ phần.

Trong hoạt động ngân hàng, vốn điều lệ không chỉ là nguồn lực để đáp ứng yêu cầu về quy mô hoạt động và tăng trưởng tín dụng. Với việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới, nhu cầu về nguồn lực vốn cũng trở thành một yếu tố quan trọng để triển khai các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và xây dựng các đơn vị thành viên. Do đó, việc tiếp tục đặt vấn đề tăng vốn trong cùng giai đoạn với kế hoạch mở rộng hệ sinh thái có thể được nhìn như một phần trong bài toán chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược dài hạn, bên cạnh nhu cầu phục vụ hoạt động ngân hàng cốt lõi.

Đề xuất thành lập ngân hàng tại VIFC, mở rộng kết nối quốc tế

Một nội dung đáng chú ý là chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại VIFC. Đây là định hướng có tính chiến lược dài hạn nhằm mở rộng phạm vi tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận chuẩn mực tài chính quốc tế.

Cụ thể, với định hướng này, Ngân hàng sẽ tạo ra các lợi thế về khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế giá rẻ có thể hỗ trợ MSB trong việc tài trợ cho các dự án xanh, năng lượng tái tạo, qua đó cải thiện NIM; Nâng tầm và đa dạng hóa sản phẩm phái sinh ngoại hối; Tận dụng cơ chế chính sách đặc thù và ưu đãi của nhà nước đối với VIFC; Mở rộng vị thế trên thị trường Liên ngân hàng nội địa cũng như quốc tế. Ngoài ra, với thế mạnh mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên phạm vi toàn cầu, cùng với năng lực mạnh trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vốn, khi tham gia vào VIFC, MSB sẽ từ “Ngân hàng phục vụ nội địa” trở thành “mắt xích trung chuyển tài chính” trong chuỗi cung ứng toàn cầu của khách hàng doanh nghiệp. Đây là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển và cho phép khai thác các thế mạnh cốt lõi của MSB, giúp củng cố vị thế của ngân hàng thương mại năng động, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Chứng khoán, bảo hiểm – Mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ

Trong cấu trúc hệ sinh thái dự kiến, lĩnh vực chứng khoán sẽ bổ sung năng lực cung cấp dịch vụ thị trường vốn bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống. Thông qua công ty con, MSB hướng tới mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu huy động vốn, tư vấn phát hành chứng khoán, niêm yết, tái cấu trúc và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Đây là hướng đi nhằm tăng cường phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển nguồn thu phí. Việc mở rộng sang chứng khoán cũng được kỳ vọng giúp ngân hàng khai thác hiệu quả hơn tệp khách hàng hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đầu tư và từng bước mở rộng dịch vụ quản lý tài sản.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, đề xuất thành lập, mua lại các công ty con nhân thọ và phi nhân thọ hướng tới xây dựng thêm trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn 2027–2030. Tham gia trực tiếp vào lĩnh vực này có thể giúp MSB chủ động hơn trong phát triển sản phẩm và kết nối dịch vụ ngân hàng với nhu cầu bảo vệ. Trên nền tảng công nghệ và các kênh tương tác sẵn có, ngân hàng định hướng phát triển bảo hiểm tích hợp, đưa sản phẩm phù hợp vào hành trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Về dài hạn, sự kết nối giữa ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm được kỳ vọng giúp tạo thêm nguồn thu ngoài lãi bền vững, gia tăng giá trị phục vụ và và cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện từ ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm.

Nền tảng số kết nối hệ sinh thái

Một điểm đáng chú ý khác là quá trình mở rộng hệ sinh thái của MSB diễn ra trong bối cảnh MSB đang có sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu, các nền tảng số và AI.

Với MSB, chuyển đổi số là nền tảng để ngân hàng từng bước xây dựng năng lực dữ liệu và AI. Trên nền tảng số đã được hình thành, MSB tiếp tục khai thác dữ liệu, ứng dụng AI vào các hoạt động kinh doanh, vận hành và quản trị, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm cơ sở để thấu hiểu, phục vụ khách hàng tốt hơn. Tháng 6/2026, MSB cũng bắt đầu triển khai song song hai nền tảng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, được xác định là một trong những cột mốc trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Khi khách hàng tương tác với ngân hàng qua các nền tảng số, việc mở rộng thêm các sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản hay bảo hiểm có thể tạo thêm các điểm chạm và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Từ góc độ chiến lược, các động thái mới của MSB đang cho thấy những bước đi đầy tham vọng: không chỉ củng cố quy mô ngân hàng lõi mà còn tăng cường nguồn lực vốn, mở rộng sang các lĩnh vực tài chính khác và xây dựng nền tảng số để kết nối khách hàng.

Các mảnh ghép này sẽ bổ sung cho hoạt động ngân hàng truyền thống và tạo nền tảng để MSB phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.