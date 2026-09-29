Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giáo sư Cổ Minh Đức thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Tiền Lê

Giáo sư Cổ Minh Đức, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12 (Pháp) cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Văn phòng tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nhằm trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp.

Chương trình nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp trong những lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, công nghệ chế biến thực phẩm, nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, thương mại và đầu tư.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bày tỏ sự vui mừng và trân trọng được đón tiếp giáo sư Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao đổi với tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sen cảm ơn giáo sư Cổ Minh Đức cùng các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian trở lại Gia Lai, mang đến những kết nối và cơ hội hợp tác thiết thực với các đối tác của Pháp.

2-1443.jpg
Bà Nguyễn Thị Sen bày tỏ niềm vui khi giáo sư Cổ Minh Đức tới thăm và làm việc.

“Chúng tôi nhận thức rằng, với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ tại Pháp, đặc biệt với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp, giáo sư Cổ Minh Đức có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối Gia Lai với các đối tác Pháp, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sự kết nối này sẽ từng bước chuyển hóa thành những chương trình và dự án cụ thể, trên tinh thần cùng quan tâm, cùng đầu tư, cùng tạo ra giá trị và cùng phát triển”, bà Nguyễn Thị Sen bày tỏ.

Theo bà, trước mắt, Hiệp hội đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản và phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, ứng dụng AI, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là những định hướng hợp tác đang được tỉnh Gia Lai quan tâm thúc đẩy.

﻿14.jpg﻿
7.jpg﻿
12.jpg
Giáo sư Cổ Minh Đức dành nhiều thời gian để chia sẻ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai kỳ vọng giáo sư Cổ Minh Đức sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận các đối tác phù hợp của Pháp, từ các trường đại học, viện nghiên cứu đến các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; qua đó mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sen cam kết sẽ chủ động làm cầu nối, tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, những doanh nghiệp có năng lực và những dự án có khả năng triển khai thực tế, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác trở thành kết quả cụ thể.

13.jpg

Bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh: “Với sự kết nối của giáo sư Cổ Minh Đức, sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức hai bên và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và các đối tác Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”.

Hệ sinh thái về kinh tế

Sau nhiều ngày tìm hiểu thực tế, giáo sư Cổ Minh Đức chia sẻ, điều ông quan tâm không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ mà là khả năng kết nối những lợi thế hiện hữu của Gia Lai thành một hệ sinh thái có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Theo giáo sư, Gia Lai có sự đa dạng về tự nhiên khi hội tụ núi, biển, sông, rừng cùng hệ thống sản vật, văn hóa và ẩm thực đặc trưng. Đây là những yếu tố có thể tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, trong đó có du lịch sức khỏe.

5.jpg
15.jpg
Giáo sư Cổ Minh Đức.

“Một trong những hướng Gia Lai có thể nghiên cứu là du lịch sức khỏe gắn với thể thao. Tuy nhiên, để hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương không thể chỉ dựa vào cảnh quan hay hoạt động tham quan. Một khách quốc tế đến Gia Lai để tập luyện, nghỉ dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ phát sinh nhu cầu về nơi lưu trú, dinh dưỡng, y tế, phục hồi thể chất, dịch vụ thể thao và trải nghiệm văn hóa. Nếu các dịch vụ này được tổ chức thành một chuỗi, giá trị mà du khách tạo ra cho nền kinh tế địa phương sẽ lớn hơn nhiều so với một chuyến tham quan thông thường. Những lĩnh vực đó phải phát triển cùng nhau”, giáo sư cho hay.

3.jpg
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng hoa giáo sư Cổ Minh Đức và đoàn công tác.

Giáo sư cũng cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ có thể tham gia vào quá trình này, từ theo dõi sức khỏe, phân tích thể chất, hỗ trợ tập luyện đến dinh dưỡng và phục hồi. Bởi theo giáo sư, việc phát triển thể thao cũng là phát triển con người. Khi công nghệ, y tế, dinh dưỡng và thể thao cùng phát triển, có thể tạo được một hệ sinh thái.

Xem thêm

#Gia Lai #Pháp #hợp tác #nông nghiệp #công nghệ #du lịch #giáo dục #Giáo sư Cổ Minh Đức #Đại học Paris 12

Cùng chuyên mục

Vì sao chỉ hơn 100 doanh nghiệp 'sống khỏe' trong 10 năm biến động?

Vì sao chỉ hơn 100 doanh nghiệp 'sống khỏe' trong 10 năm biến động?

TPO - Trong 1.828 doanh nghiệp từng xuất hiện trên PROFIT500 thì chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện liên tục, tương đương khoảng 5,9% duy trì vị thế có lợi nhuận liên tục trong 10 năm. Nghĩa là cứ 100 doanh nghiệp từng nằm trong nhóm lợi nhuận tốt nhất thì chỉ khoảng 6 doanh nghiệp giữ được vị trí liên tục trong cả thập kỷ.

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

Kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

Kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Hoàng Xuân Khôi vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc gồm Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220kV Yên Dũng.

MSB và bước đi mới trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính

MSB và bước đi mới trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

Sau chín tháng triển khai tại Lâm Đồng, dự án LivinGro® do Syngenta Việt Nam phối hợp cùng ACOM thực hiện bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quản lý dịch hại, cải thiện thực hành canh tác và xây dựng dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học trên vườn cà phê.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe