Giáo sư Cổ Minh Đức thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Giáo sư Cổ Minh Đức, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12 (Pháp) cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Văn phòng tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nhằm trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp.

Chương trình nhằm trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp trong những lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, công nghệ chế biến thực phẩm, nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, thương mại và đầu tư.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bày tỏ sự vui mừng và trân trọng được đón tiếp giáo sư Cổ Minh Đức cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao đổi với tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sen cảm ơn giáo sư Cổ Minh Đức cùng các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian trở lại Gia Lai, mang đến những kết nối và cơ hội hợp tác thiết thực với các đối tác của Pháp.

Bà Nguyễn Thị Sen bày tỏ niềm vui khi giáo sư Cổ Minh Đức tới thăm và làm việc.

“Chúng tôi nhận thức rằng, với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ tại Pháp, đặc biệt với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp, giáo sư Cổ Minh Đức có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối Gia Lai với các đối tác Pháp, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sự kết nối này sẽ từng bước chuyển hóa thành những chương trình và dự án cụ thể, trên tinh thần cùng quan tâm, cùng đầu tư, cùng tạo ra giá trị và cùng phát triển”, bà Nguyễn Thị Sen bày tỏ.

Theo bà, trước mắt, Hiệp hội đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản và phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, ứng dụng AI, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là những định hướng hợp tác đang được tỉnh Gia Lai quan tâm thúc đẩy.

﻿ ﻿ ﻿ Giáo sư Cổ Minh Đức dành nhiều thời gian để chia sẻ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai kỳ vọng giáo sư Cổ Minh Đức sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai tiếp cận các đối tác phù hợp của Pháp, từ các trường đại học, viện nghiên cứu đến các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; qua đó mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và triển khai các dự án hợp tác cụ thể.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Sen cam kết sẽ chủ động làm cầu nối, tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan để lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, những doanh nghiệp có năng lực và những dự án có khả năng triển khai thực tế, từng bước đưa các ý tưởng hợp tác trở thành kết quả cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh: “Với sự kết nối của giáo sư Cổ Minh Đức, sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức hai bên và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và các đối tác Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả”.

Hệ sinh thái về kinh tế

Sau nhiều ngày tìm hiểu thực tế, giáo sư Cổ Minh Đức chia sẻ, điều ông quan tâm không chỉ là một lĩnh vực riêng lẻ mà là khả năng kết nối những lợi thế hiện hữu của Gia Lai thành một hệ sinh thái có khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Theo giáo sư, Gia Lai có sự đa dạng về tự nhiên khi hội tụ núi, biển, sông, rừng cùng hệ thống sản vật, văn hóa và ẩm thực đặc trưng. Đây là những yếu tố có thể tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, trong đó có du lịch sức khỏe.

Giáo sư Cổ Minh Đức.

“Một trong những hướng Gia Lai có thể nghiên cứu là du lịch sức khỏe gắn với thể thao. Tuy nhiên, để hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương không thể chỉ dựa vào cảnh quan hay hoạt động tham quan. Một khách quốc tế đến Gia Lai để tập luyện, nghỉ dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe sẽ phát sinh nhu cầu về nơi lưu trú, dinh dưỡng, y tế, phục hồi thể chất, dịch vụ thể thao và trải nghiệm văn hóa. Nếu các dịch vụ này được tổ chức thành một chuỗi, giá trị mà du khách tạo ra cho nền kinh tế địa phương sẽ lớn hơn nhiều so với một chuyến tham quan thông thường. Những lĩnh vực đó phải phát triển cùng nhau”, giáo sư cho hay.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tặng hoa giáo sư Cổ Minh Đức và đoàn công tác.

Giáo sư cũng cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ có thể tham gia vào quá trình này, từ theo dõi sức khỏe, phân tích thể chất, hỗ trợ tập luyện đến dinh dưỡng và phục hồi. Bởi theo giáo sư, việc phát triển thể thao cũng là phát triển con người. Khi công nghệ, y tế, dinh dưỡng và thể thao cùng phát triển, có thể tạo được một hệ sinh thái.