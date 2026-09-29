IR Awards 2026: Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc nhất

IR Awards 2026 nhấn mạnh yêu cầu minh bạch thông tin, nâng chất lượng quan hệ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Lễ Vinh danh IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra, ghi nhận hành trình 16 năm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập FiLi nhấn mạnh, ngày 21/9, FTSE Russell - một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và quản lý các chỉ số chứng khoán toàn cầu chính thức quyết định nâng hạng, đưa Việt Nam từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp. Với vị thế mới được mở ra, dòng vốn từ các tổ chức đầu tư quốc tế yêu cầu mức độ minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và khả năng đối chiếu dữ liệu cao hơn giai đoạn trước. Điều này đòi hỏi nguồn lực rất lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách cho thị trường vốn trong vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Danh sách doanh nghiệp niêm yết có website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2026.

Tại kỳ khảo sát IR Awards 2026, Chương trình đánh giá hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng, từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/4/2026. Kết quả ghi nhận 459 doanh nghiệp, tương đương 67% đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026. 86% Financial Large Cap đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026.

Nhóm Non-Financial Large Cap – bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực phi tài chính – có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2026 ở mức 64%, tương ứng 35/55 doanh nghiệp. Nhóm Mid Cap ghi nhận tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin đạt 71%, tương ứng 99/139 doanh nghiệp. Nhóm Small Cap tiếp tục chuyển biến tích cực khi tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin tăng lên 65%, tương ứng 300/462 doanh nghiệp.

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra sáng ngày 24/9/2026.

Đại diện VAFE và ABIRD ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng hoạt động IR.

Hạng mục Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

Hạng mục Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất được Hội đồng chuyên môn đánh giá kỹ lưỡng thông qua 7 tiêu chí chính gồm: Thông tin doanh nghiệp, Dữ liệu tài chính, Công bố thông tin, Thông tin liên hệ, Phát triển bền vững, Quản trị doanh nghiệp và Tiêu chuẩn người dùng. Các doanh nghiệp được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhất sẽ bước vào vòng bình chọn đại chúng. Nhà đầu tư thực hiện bình chọn tại địa chỉ IR.Vietstock.vn, dựa trên mức độ hài lòng đối với website IR của doanh nghiệp trong năm khảo sát.

Financial Large Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Non-Financial Large Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Small Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

TCO - CTCP Janus Group

Hạng mục nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

Hạng mục Bình chọn IR dành cho nhà đầu tư cá nhân được triển khai trực tuyến trên hệ thống của Chương trình. Bộ tiêu chí bình chọn đại chúng xoay quanh ba trụ cột là doanh nghiệp minh bạch hoạt động, doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, ban lãnh đạo hoạt động hiệu quả và đảm bảo quyền của cổ đông.

Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Non-Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

DCM - CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau)

GMD - CTCP Tập đoàn Gemadept

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP (Vingroup)

Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

BSI - CTCP Chứng khoán BIDV

FTS - CTCP Chứng khoán FPT

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long

Small Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

CRC - CTCP Create Capital Việt Nam

PSI - CTCP Chứng khoán Dầu khí

TCO - CTCP Janus Group

Nhà báo Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập FiLi phát biểu khai mạc Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2026.

Hạng mục định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

Hạng mục đánh giá IR dành cho các định chế tài chính được triển khai dưới hình thức chấm điểm kín. Bộ tiêu chí đánh giá gồm 7 trụ cột, về chất lượng công bố thông tin, website IR, truyền thông tài chính, quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR, sự kiện IR, công tác IR đối với định chế tài chính và phát hành cổ phần.

Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank)

Non-Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

PAN - CTCP Tập đoàn PAN

PVT - Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Small Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

NAG - CTCP Tập đoàn Nagakawa

PSI - CTCP Chứng khoán Dầu khí

SBG - CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba