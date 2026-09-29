Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

IR Awards 2026: Vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc nhất

P.V

IR Awards 2026 nhấn mạnh yêu cầu minh bạch thông tin, nâng chất lượng quan hệ nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Lễ Vinh danh IR Awards 2026 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức đã diễn ra, ghi nhận hành trình 16 năm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập FiLi nhấn mạnh, ngày 21/9, FTSE Russell - một tổ chức hàng đầu thế giới chuyên xây dựng và quản lý các chỉ số chứng khoán toàn cầu chính thức quyết định nâng hạng, đưa Việt Nam từ thị trường Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp. Với vị thế mới được mở ra, dòng vốn từ các tổ chức đầu tư quốc tế yêu cầu mức độ minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và khả năng đối chiếu dữ liệu cao hơn giai đoạn trước. Điều này đòi hỏi nguồn lực rất lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách cho thị trường vốn trong vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

anh.jpg
Danh sách doanh nghiệp niêm yết có website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2026.

Tại kỳ khảo sát IR Awards 2026, Chương trình đánh giá hoạt động công bố thông tin của 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong vòng 12 tháng, từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/4/2026. Kết quả ghi nhận 459 doanh nghiệp, tương đương 67% đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026. 86% Financial Large Cap đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2026.

Nhóm Non-Financial Large Cap – bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực phi tài chính – có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2026 ở mức 64%, tương ứng 35/55 doanh nghiệp. Nhóm Mid Cap ghi nhận tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin đạt 71%, tương ứng 99/139 doanh nghiệp. Nhóm Small Cap tiếp tục chuyển biến tích cực khi tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin tăng lên 65%, tương ứng 300/462 doanh nghiệp.

Vượt qua 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2026 đã được xướng tên tại Lễ vinh danh IR Awards 2026 diễn ra sáng ngày 24/9/2026.

anh-4996.jpg
Đại diện VAFE và ABIRD ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng hoạt động IR.

Hạng mục Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

Hạng mục Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất được Hội đồng chuyên môn đánh giá kỹ lưỡng thông qua 7 tiêu chí chính gồm: Thông tin doanh nghiệp, Dữ liệu tài chính, Công bố thông tin, Thông tin liên hệ, Phát triển bền vững, Quản trị doanh nghiệp và Tiêu chuẩn người dùng. Các doanh nghiệp được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhất sẽ bước vào vòng bình chọn đại chúng. Nhà đầu tư thực hiện bình chọn tại địa chỉ IR.Vietstock.vn, dựa trên mức độ hài lòng đối với website IR của doanh nghiệp trong năm khảo sát.

Financial Large Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Non-Financial Large Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Small Cap có Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

TCO - CTCP Janus Group

Hạng mục nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

Hạng mục Bình chọn IR dành cho nhà đầu tư cá nhân được triển khai trực tuyến trên hệ thống của Chương trình. Bộ tiêu chí bình chọn đại chúng xoay quanh ba trụ cột là doanh nghiệp minh bạch hoạt động, doanh nghiệp có hoạt động IR đại chúng tốt, ban lãnh đạo hoạt động hiệu quả và đảm bảo quyền của cổ đông.

Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

CTG - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

Non-Financial Large Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

DCM - CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau)

GMD - CTCP Tập đoàn Gemadept

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP (Vingroup)

Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

BSI - CTCP Chứng khoán BIDV

FTS - CTCP Chứng khoán FPT

TLG - CTCP Tập đoàn Thiên Long

Small Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2026

CRC - CTCP Create Capital Việt Nam

PSI - CTCP Chứng khoán Dầu khí

TCO - CTCP Janus Group

anh-5454.jpg
Nhà báo Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập FiLi phát biểu khai mạc Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2026.

Hạng mục định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

Hạng mục đánh giá IR dành cho các định chế tài chính được triển khai dưới hình thức chấm điểm kín. Bộ tiêu chí đánh giá gồm 7 trụ cột, về chất lượng công bố thông tin, website IR, truyền thông tài chính, quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR, sự kiện IR, công tác IR đối với định chế tài chính và phát hành cổ phần.

Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank)

Non-Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

VNM - CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

PAN - CTCP Tập đoàn PAN

PVT - Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)

Small Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

NAG - CTCP Tập đoàn Nagakawa

PSI - CTCP Chứng khoán Dầu khí

SBG - CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba

#IR Awards #doanh nghiệp niêm yết #hoạt động IR #minh bạch thông tin #thị trường chứng khoán #Vietnam

Cùng chuyên mục

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Rước trăng vàng – Sale rộn ràng” với nhiều hoạt động dành cho khách mua sắm, gồm quay số trúng 01 chỉ vàng 9999, xúc quà công nghệ tại cửa hàng và các khung giờ đồng giá từ 9.000 đồng. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm bán trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 30/9.

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Sáng ngày 12/9/2026, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đối tác Evergreen Labs chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” năm 2026.

Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số

Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành và tư vấn chiến lược tại Mỹ và Việt Nam, ông Gorski được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng tại Vietbank.

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Nhân dịp này, Agribank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

VSIP Quảng Ngãi - Điểm đến đầu tư năng động của miền Trung

VSIP Quảng Ngãi - Điểm đến đầu tư năng động của miền Trung

Nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, VSIP Quảng Ngãi là dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đầu tiên của Tập đoàn VSIP tại khu vực miền Trung Việt Nam. Được khởi công từ năm 2013, VSIP Quảng Ngãi đã trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp mạnh mẽ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Ngãi.

VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

Mỗi tháng các doanh nghiệp có thể phát sinh hàng trăm tới hàng nghìn giao dịch. Đây là một khoản chi phí đáng kể trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thanh toán cuối năm, nhu cầu giao dịch gia tăng đồng nghĩa với áp lực tối ưu chi phí vận hành ngày càng rõ nét.

Giá vàng hôm nay (29/9): Lao dốc mạnh

Giá vàng hôm nay (29/9): Lao dốc mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới. Trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm hơn 3 triệu đồng/lượng về mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

TPO - Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 29/9 (giờ Việt Nam) khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất nhiều năm, trong khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh thương hiệu ĐÔI DÉP: Người vun đắp hành trình di sản trà Việt

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh thương hiệu ĐÔI DÉP: Người vun đắp hành trình di sản trà Việt

Trong khuôn khổ các chương trình tôn vinh giá trị văn hóa và kinh tế bền vững, Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chính thức vinh danh DOIDEP. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thương hiệu trong việc gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị Trà Việt trên bản đồ văn hóa thế giới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe