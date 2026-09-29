Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành và tư vấn chiến lược tại Mỹ và Việt Nam, ông Gorski được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng tại Vietbank.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín vừa quyết định bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/09/2026. Trước đó, Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Vietbank, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn mới và từng bước hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị.

Ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Chester Gorski

Ông Gorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam. Điểm nổi bật trong kinh nghiệm của Ông là sự kết hợp giữa năng lực quản trị chiến lược với kinh nghiệm trực tiếp điều hành công nghệ và hoạt động vận hành tại các tổ chức tài chính lớn.

Tại Techcombank, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành - Giám đốc Công nghệ và Vận hành (Chief Technology and Operations Officer - CTOO), phụ trách các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến công nghệ và hoạt động vận hành của ngân hàng, Cố vấn Cấp cao - Giám đốc Chuyển đổi, tham gia các chương trình chuyển đổi quan trọng của ngân hàng.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Gorski có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành cấp cao tại Mỹ. Ông từng giữ các vai trò liên quan đến vận hành tài chính, tối ưu hóa vận hành, chiến lược và công nghệ tại Anthem, Wells Fargo, Aon Corporation và Sallie Mae; đồng thời có kinh nghiệm tư vấn quản trị tại McKinsey & Company, A.T. Kearney và Price Waterhouse.

Nền tảng kinh nghiệm đa dạng này, đặc biệt là việc từng trực tiếp đảm nhiệm các vai trò CTO/CTOO và COO, được kỳ vọng sẽ bổ sung cho Ban Điều hành Vietbank năng lực chuyên sâu trong việc kết nối chiến lược kinh doanh với công nghệ và vận hành.

Ông Gorski tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với các chuyên ngành Kinh tế học, Marketing và Chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ), đồng thời có bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Ông Chester Gorski - Tân Quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Trong giai đoạn tới, Vietbank xác định chuyển đổi và chuyển đổi số là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và cải tiến quy trình, hướng tới đơn giản hóa hành trình khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tăng tốc độ phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên các kênh số cũng như tại điểm giao dịch. Song song với đó, Ngân hàng tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng phối hợp giữa kinh doanh, công nghệ, vận hành, xây dựng nền tảng quản trị phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Việc bổ nhiệm ông Gorski, một nhà quản lý nước ngoài, giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc thể hiện định hướng tăng cường hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực quản trị điều hành quốc tế và thu hút nhân sự chất lượng cao của Vietbank. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, vận hành và chuyển đổi, ông được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực triển khai chiến lược, đồng hành cùng Ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển theo định hướng của Hội đồng Quản trị.