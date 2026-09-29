Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An hiện ra sao?

TPO - Trước yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc phải hoàn thành, đưa vào sử dụng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc vào cuối năm 2026, nhà đầu tư các dự án ở Thanh Hóa, Nghệ An đang tập trung đẩy tiến độ.
Bên cạnh việc xây dựng và phát triển nội dung số, MeVi cung cấp giải pháp truyền thông đa dạng, hỗ trợ thương hiệu triển khai chiến dịch, đưa thông điệp đến với người dùng.
Giáo sư Cổ Minh Đức, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12 (Pháp) cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Văn phòng tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nhằm trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp.
TPO - Trong 1.828 doanh nghiệp từng xuất hiện trên PROFIT500 thì chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện liên tục, tương đương khoảng 5,9% duy trì vị thế có lợi nhuận liên tục trong 10 năm. Nghĩa là cứ 100 doanh nghiệp từng nằm trong nhóm lợi nhuận tốt nhất thì chỉ khoảng 6 doanh nghiệp giữ được vị trí liên tục trong cả thập kỷ.
TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.
Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Hoàng Xuân Khôi vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc gồm Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220kV Yên Dũng.
Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.
TPO - Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo (TP Hà Nội) đã tham gia chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương tổ chức sáng 28/9, với nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm phù hợp lứa tuổi.
TPO - Gần 1300 học sinh Trường Tiểu học Khương Thượng (TP. Hà Nội) đã tham gia Chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.
Khi văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng góp phần định hình sức hấp dẫn và diện mạo của các đô thị hiện đại, những sáng kiến đưa cộng đồng đến gần hơn với di sản và đời sống đương đại cũng mở ra những cách cảm nhận mới về thành phố.
Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, đồng thời đã gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ đúng thời hạn.
Mỗi tháng dành 5 triệu đồng để tiết kiệm có thể không tạo cảm giác quá lớn, thậm chí dễ bị xem nhẹ trong chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, nếu duy trì đều đặn và tách riêng khoản tiền này, số tiền tích lũy có thể tăng lên đáng kể theo thời gian.
Sau chín tháng triển khai tại Lâm Đồng, dự án LivinGro® do Syngenta Việt Nam phối hợp cùng ACOM thực hiện bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quản lý dịch hại, cải thiện thực hành canh tác và xây dựng dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học trên vườn cà phê.
Ngày 28/9/2026 tại TP.HCM, Tập đoàn TTC và Liên danh NIG - Bsquare đã ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa các bên.
TPO - VN-Index có lúc mất hơn 16 điểm trong phiên 28/9 trước khi thu hẹp đà giảm về cuối ngày. Trong lúc nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán, dòng tiền lại tìm đến một số mã đi ngược thị trường, nổi bật là BVH và nhóm dầu khí.
Giữa áp lực ngành cơ khí logistics, việc một doanh nghiệp Việt 3 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia (2022–2028) là kỳ tích biểu tượng khẳng định vị thế dẫn đầu.