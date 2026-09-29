Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An hiện ra sao?

Phạm Trường

TPO - Trước yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc phải hoàn thành, đưa vào sử dụng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc vào cuối năm 2026, nhà đầu tư các dự án ở Thanh Hóa, Nghệ An đang tập trung đẩy tiến độ.

Clip: Cận cảnh các trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An.
tp_1.jpg
Tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa﻿ có 7 nút giao, 2 trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, đến nay mới có một trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 trên dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Đông Hòa, TP Thanh Hóa cũ nay là phường Đông Sơn, đã đi vào hoạt động, phục vụ người đi đường.
tp_2.jpg
Tại trạm dừng nghỉ Trúc Lâm (phường Trúc Lâm) tại km366+850 (phải tuyến) và Km366+920 (trái tuyến) thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có diện tích khoảng 11,7ha đến nay vẫn đang xây dựng.
tp_111.jpg
Lối vào trạm dừng nghỉ đã được lắp biển thông báo cho người đi đường biết.
tp_4.jpg
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện đơn vị thi công đang tập trung nhiều máy móc, phương tiện để san gạt đồi, tạo mặt bằng phục vụ xây dựng các hạng mục. Nhiều máy xúc, phương tiện và thiết bị thi công được huy động để đào, vận chuyển đất, từng bước tạo mặt bằng phục vụ triển khai các hạng mục của trạm dừng nghỉ.
tp_5.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay nhà đầu tư đã hoàn thành hệ thống đấu nối, đường ra vào khu vực trạm dừng nghỉ. Một số hạng mục phục vụ nhu cầu trước mắt của người tham gia giao thông như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh cũng đã được bố trí. “Đơn vị thực hiện dự án xin điều chỉnh một số hạng mục để phù hợp với quá trình hoạt động nên chậm tiến độ chung. Hiện nhà đầu tư đang tập trung triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ đưa công trình thiết yếu phục vụ người dân vào cuối năm”, đại diện Phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.
tp_8.jpg
Tại tỉnh Nghệ An, cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh này dài gần 88km, gồm 2 dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ﻿ trên cao tốc qua tỉnh này được triển khai tại Km 427+035 do liên danh Petrolimex (bao gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế) làm nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng, quy mô 81.000m2.
tp_10.jpg
Sân nền, bãi đậu xe được bê tông hóa. Các dãy nhà 2 bên trạm dừng nghỉ đã được xây dựng, chờ hoàn thiện.
tp_11.jpg
Hàng ngày, rất đông tài xế, xe tải, container ghé vào khu vực trạm dừng nghỉ.
tp_15.jpg
Các hệ thống điện, nước, phục vụ cho người đi đường được trang bị sẵn sàng.
tp_12.jpg
tp_16.jpg
tp_17.jpg
Khu vực nạp nhiên liệu đang được đơn vị thực hiện dự án đẩy nhanh thi công.

Xem thêm

#Trạm dừng nghỉ #Thanh Hóa #Nghệ An #cao tốc Bắc - Nam #xây dựng #giao thông

Cùng chuyên mục

Giáo sư Cổ Minh Đức thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Giáo sư Cổ Minh Đức thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Giáo sư Cổ Minh Đức, Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon) và Đại học Paris 12 (Pháp) cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Văn phòng tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nhằm trao đổi về định hướng phát triển và cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Pháp.

Vì sao chỉ hơn 100 doanh nghiệp 'sống khỏe' trong 10 năm biến động?

Vì sao chỉ hơn 100 doanh nghiệp 'sống khỏe' trong 10 năm biến động?

TPO - Trong 1.828 doanh nghiệp từng xuất hiện trên PROFIT500 thì chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện liên tục, tương đương khoảng 5,9% duy trì vị thế có lợi nhuận liên tục trong 10 năm. Nghĩa là cứ 100 doanh nghiệp từng nằm trong nhóm lợi nhuận tốt nhất thì chỉ khoảng 6 doanh nghiệp giữ được vị trí liên tục trong cả thập kỷ.

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

Giả mạo sở giao dịch chứng khoán dụ dỗ đầu tư lợi nhuận 1.600%

TPO - Các đối tượng sử dụng trái phép tên, hình ảnh, logo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), thậm chí làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hoạt động đầu tư có dấu hiệu lừa đảo.

Kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

Kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc

Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Hoàng Xuân Khôi vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc gồm Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220kV Yên Dũng.

MSB và bước đi mới trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính

MSB và bước đi mới trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái tài chính

Với mục tiêu hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung chiến lược: Tăng cường nguồn lực vốn, thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, mở rộng sang chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ - phi nhân thọ và sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, quản trị.

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

Từ nhà thùng Phú Quốc ra thế giới: Hành trình nước mắm Việt qua lăng kính của MasterChef Mỹ

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

LivinGro®: Xây nền tảng khoa học cho canh tác cà phê bền vững tại Việt Nam

Sau chín tháng triển khai tại Lâm Đồng, dự án LivinGro® do Syngenta Việt Nam phối hợp cùng ACOM thực hiện bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quản lý dịch hại, cải thiện thực hành canh tác và xây dựng dữ liệu khoa học về sức khỏe đất, đa dạng sinh học trên vườn cà phê.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe