Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An hiện ra sao?

Từ cảng cá, nhà thùng đến bữa ăn bên biển, hành trình tại Phú Quốc đưa “Chú Liêm” Leslie Gilliams đi ngược về nơi khởi nguồn của nước mắm – hương vị làm nên bản sắc ẩm thực Việt. Đó không chỉ là một loại gia vị mà còn là kết tinh của thiên nhiên, tâm huyết làm nghề và tình cảm của con người Việt Nam.