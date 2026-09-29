Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh thương hiệu ĐÔI DÉP: Người vun đắp hành trình di sản trà Việt

Trong khuôn khổ các chương trình tôn vinh giá trị văn hóa và kinh tế bền vững, Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chính thức vinh danh DOIDEP. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thương hiệu trong việc gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị Trà Việt trên bản đồ văn hóa thế giới.

Sự kiện vinh danh nằm trong chuỗi hoạt động biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn di sản văn hóa, phát triển kinh tế xanh và gắn kết cộng đồng. Danh hiệu "Người vun đắp hành trình di sản trà Việt" không chỉ công nhận năng lực phát triển mà còn bảo chứng cho giá trị cốt lõi mà DOIDEP theo đuổi: dùng triết lý văn hóa làm nền tảng định hình bản sắc.

Unesco vinh danh thương hiệu DOIDEP: Người vun đắp hành trình di sản Trà Việt.

Đây là bước đệm quan trọng, khẳng định tầm nhìn của một thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang sứ mệnh truyền tải bản sắc, lan tỏa tinh hoa nghệ thuật Trà Việt đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thương hiệu DOIDEP đồng hành cùng Tea Connect 500.

Để nhận được sự tôn vinh này, thương hiệu DOIDEP đã ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt chương trình quy mô lớn trong nước và quốc tế. Thông qua chương trình Tea Connect, DOIDEP đã biến tách trà truyền thống thành không gian kết nối ngoại giao độc đáo. Không còn là những buổi tiếp xúc mang tính thủ tục cứng nhắc, Tea Connect tạo ra bầu không khí ấm cúng, tinh tế, nơi các nhà chính khách, đại sứ và doanh nhân quốc tế cùng thưởng trà và cảm nhận độ sâu văn hóa Việt. Đây được xem là một nét chấm phá hiệu quả trong chiến lược "ngoại giao mềm", đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Lễ hội Trà Quốc tế (World T.E.A Fest) được DOIDEP khởi xướng từ năm 2025.

Song song đó, DOIDEP khởi xướng và đồng hành cùng chuỗi hoạt động tại Lễ hội Trà Quốc tế (World T.E.A Fest). Đây là sự kiện quy mô nhằm kết nối các vùng trà di sản, tạo sân chơi giao lưu cho các nghệ nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp trong – ngoài nước, mở ra hướng đi mới cho việc phát triển chuỗi giá trị kinh tế ngành trà bền vững.

Nhà máy chè cổ 1927 được Thương hiệu DOIDEP phối hợp bảo tồn.

Nhằm nâng cao vị thế của văn hóa thưởng trà nội địa, DOIDEP đã tổ chức các chương trình đối ẩm, giao lưu giữa Trà đạo Nhật Bản và Trà thức Việt Nam. Sự kết nối này giúp công chúng có cái nhìn đối sánh sâu sắc về văn hóa giữa hai nước. Thương hiệu DOIDEP là đơn vị đã làm sống động văn hóa Trà Việt thông qua việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển triết lý Ngũ thức Việt trà. Với 5 thức làm nên tinh hoa gồm:Mộc thức, Văn thức, Ngự thức, Tĩnh thức, Thư thức. Mỗi hình thức lại biểu trưng cho năm phẩm chất cao quý: Chân (sự chân phương, đích thực), Thiện (tâm tĩnh lặng, bản chất thiện lương), Mỹ (vẻ đẹp, sự tinh tế), Trí (sự phong phú trí tuệ và tâm hồn), và Tinh (sự tinh túy, cốt lõi), qua đó khẳng định vị thế của Trà chính là "Quốc ẩm Việt Nam", một thức uống mang đậm bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn nghệ thuật độc đáo là việc tái hiện hoạt cảnh Ngự trà Hoàng cung. Bằng việc phục dựng không gian, lễ nghi và cung cách thưởng trà của triều đình xưa tại di tích Cố đô Huế, DOIDEP đã làm sống lại một phần di sản ký ức, giúp người thưởng thức cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và đỉnh cao của nghệ thuật Trà Việt qua từng thời kỳ lịch sử.

Hành trình từ một thương hiệu chú trọng nét đẹp văn hóa đến danh hiệu từ UNESCO là minh chứng cho hướng đi đúng đắn của DOIDEP. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển thương hiệu và bảo tồn di sản đã giúp DOIDEP trở thành một "người vun đắp" tận tụy, đưa tách Trà Việt vươn tầm và tỏa sáng trong lòng bạn bè khắp năm châu.