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Kinh tế

EVNGENCO1 làm việc với Tổng công ty Đông Bắc, hướng tới hợp tác cung cấp than dài hạn

P.V

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Đông Bắc về công tác cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện. Hai bên đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Đảm bảo nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNGENCO1 đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ kịp thời từ Tổng công ty Đông Bắc trong việc cung ứng nhiên liệu than, đảm bảo các nhà máy nhiệt điện vận hành an toàn, liên tục trong các tháng cao điểm mùa khô vừa.

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Ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc EVNGENCO1 phát biểu tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác cấp than mùa khô 2026

Việc đảm bảo nguồn nhiên liệu cũng đã góp phần phục vụ vận hành an toàn, liên tục các tổ máy nhiệt điện, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện của EVNGENCO1.

Trên cơ sở kết quả hợp tác thời gian qua, EVNGENCO1 mong muốn hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp, hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài trong lĩnh vực cung ứng than.

Hướng tới hợp tác cung cấp than dài hạn

Để chủ động nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện, lãnh đạo EVNGENCO1 mong muốn Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục phối hợp, tạo cơ sở để hai bên hướng tới ký kết các hợp đồng cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 từ năm 2027 và các năm tiếp theo.

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Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm - Tư lệnh binh đoàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc phát biểu tại hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác cấp than mùa khô 2026

Theo đại diện GENCO1, việc tăng cường hợp tác trong cung ứng nhiên liệu có ý nghĩa quan trọng đối với công tác lập kế hoạch và tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao tính chủ động trong vận hành các nhà máy nhiệt điện, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Tổng công ty Đông Bắc đã ký hợp đồng cung ứng than năm 2027 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

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Ký hợp đồng cung ứng than năm 2027 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Việc ký kết hợp đồng là cơ sở để Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý và sử dụng nhiên liệu, phục vụ vận hành Nhà máy trong năm 2027. Đây cũng là bước cụ thể trong việc tăng cường phối hợp giữa EVNGENCO1 và Tổng công ty Đông Bắc, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện và đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định các nhà máy nhiệt điện.

#EVNGENCO1 #Tổng công ty Đông Bắc #cung ứng than #nhiệt điện #hợp tác dài hạn #đảm bảo nguồn nhiên liệu

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