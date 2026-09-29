TP. Hồ Chí Minh tiết kiệm hơn 1,9 triệu kWh điện trong 6 tháng

TPO - Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, trong 6 tháng năm 2026 đã tiết kiệm được 1.928,13 triệu kWh, tương đương 6,6% điện thương phẩm.

Để đạt được kết quả trên, EVNHCMC đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện như: Phối hợp với 168 UBND phường, xã tuyên truyền, vận động khách hàng thực hành tiết kiệm điện; Triển khai các giải pháp theo Chỉ thị số 09/CT-TTg và Chỉ thị số 10/CT-TTg, trong đó chú trọng tiết giảm điện cho chiếu sáng quảng cáo, trang trí, bảng hiệu sau 22 giờ.

Cùng với các giải pháp tiết kiệm điện, phát triển nguồn năng lượng sạch cũng được chú trọng. Tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại TP HCM hiện đạt gần 1.928 MWp, góp phần bổ sung nguồn điện sạch và giảm áp lực cho hệ thống.

​Đại diện EVNHCM cho biết, lãnh đạo thành phố đã xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong đời sống xã hội trên địa bàn thành phố; hình thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động xã hội và đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Thông qua các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, ý thức tiết kiệm điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Người dân và doanh nghiệp đã nhìn thấy lợi ích từ việc tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện không chỉ tiết giảm chi phí tiền điện mà còn giảm áp lực đầu tư phát triển nguồn điện, tạo điều kiện cho ngành điện đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng cung ứng điện.

Thời gian tới, EVNHCMC tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030 theo Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập trung bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả song hành cùng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Cùng với nỗ lực của ngành Điện, EVNHCMC mong muốn nhận được sự hưởng ứng và phối hợp của đông đảo khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố trong việc chung tay tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.