Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán tiếp tục một phiên giằng co trong ngày 29/9. VN-Index trong phần lớn thời gian giao dịch đều dưới tham chiếu, có lúc chịu áp lực bán khá mạnh trước khi thu hẹp mức giảm về cuối phiên.

Chốt phiên, VN-Index dừng tại 1.777 điểm, giảm 2,95 điểm. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 133 mã tăng, 170 mã giảm và 66 mã đứng giá trên HoSE. Thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng.

Nhiều cổ phiếu giảm sàn.

Theo dữ liệu cuối phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 380 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 5 phiên. VPB là cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 249 tỷ đồng.

Trong bức tranh chung đó, nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là khu vực chịu sức ép rõ rệt. NVL giảm hết biên độ phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại 10.300 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cuối phiên vẫn còn hơn 69,3 triệu cổ phiếu xếp hàng chờ bán ở mức giá sàn.

Áp lực bán xuất hiện ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Novaland dự kiến phát hành theo tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động hơn 8.000 tỷ đồng nếu phân phối hết.

Với thị giá hiện tại 10.300 đồng/cổ phiếu, khoảng cách giữa giá chào bán và giá trên sàn chỉ còn 300 đồng/cổ phiếu. Cùng thời điểm, Diamond Properties, doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, bắt đầu đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 29/9 đến 9/10. Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 28/9 đến 26/10.

Trong khi đó, Novaland vừa đón một số thông tin liên quan đến việc tháo gỡ các dự án. Thanh khoản NVL cũng tăng mạnh với hơn 14,8 triệu cổ phiếu được khớp.

Cổ phiếu bất động sản khác gặp khó là KOS của Công ty Cổ phần KOSY. Cổ phiếu KOS chốt phiên tại 18.200 đồng, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 7 liên tiếp. Chỉ trong một tuần, thị giá KOS từ vùng trên 32.500 đồng rơi xuống 18.200 đồng, mất hơn 44%.

Cuối phiên, hơn 21 triệu cổ phiếu vẫn nằm chờ bán giá sàn, tương đương khoảng 10% số cổ phần của doanh nghiệp, trong khi lực cầu gần như biến mất.

Đáng chú ý, áp lực tại KOS đang gắn với hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan. Chứng khoán Capital mới đây thông báo bán giải chấp 400.000 cổ phiếu KOS của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng giám đốc Kosy, và 380.000 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường cũng đã nhận nhiều thông báo bán giải chấp từ các công ty chứng khoán khác.

Trước đó, Kosy cho biết, một số công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cấp margin đối với KOS, qua đó làm gia tăng lực bán và gây sức ép lên thanh khoản cổ phiếu. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Trường hợp khác, PNJ cũng tiếp tục "nằm sàn", với hơn 31 triệu cổ phiếu dư bán sàn. Cổ phiếu chịu sức ép lớn sau khi doanh nghiệp hạ mục tiêu doanh thu 2026 xuống 39.057 tỷ đồng và dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng, khiến lợi nhuận sau thuế chuyển sang mức lỗ 6.271 tỷ đồng. Nếu loại khoản này, lợi nhuận PNJ ước khoảng 800 tỷ đồng.