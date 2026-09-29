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An Giang:

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

Nhật Huy

TPO - Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá 1 ngày làm việc.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - vừa có Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Cấp cao lần thứ 27 và các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Theo chỉ thị, năm 2027, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Từ nay đến khi diễn ra sự kiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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Phú Quốc đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027, nhất là những dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư. UBND tỉnh An Giang được đề nghị tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư.

Thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục và các nội dung phát sinh liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ APEC 2027. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận.

"Kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, chậm tham mưu hoặc chậm giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, công trình. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách. Kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với trường hợp xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan", chỉ thị nêu.

Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; chủ động xử lý nguy cơ chậm tiến độ. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, đấu thầu, tài chính, ngân sách; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm và thất thoát tài sản nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được giao tăng cường giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027. Trong đó tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp theo dõi, phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lý các nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với đặc khu Phú Quốc, Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo tiến độ từng dự án; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, đô thị, khoáng sản và trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực trực tiếp phục vụ APEC 2027. Đặc biệt quan tâm bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế của người dân bị thu hồi đất.

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#APEC 2027 #Phú Quốc #An Giang #Chỉ thị #luồng xanh #dự án #hồ sơ

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