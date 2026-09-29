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Đấu giá quyền khai thác 3 triệu m³ vật liệu ở biển An Giang

Nhật Huy

TPO - Tỉnh An Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác mỏ vật liệu san lấp từ đáy biển tại phường Rạch Giá, diện tích gần 100ha, trữ lượng khai thác khoảng 3 triệu m³.

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ vật liệu san lấp từ biển rộng gần 100ha, tại vùng biển phường Rạch Giá.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đấu giá theo quy định.

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Một góc Rạch Giá, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao.

Theo đó, loại khoáng sản là vật liệu san lấp từ biển, tổng trữ lượng khoảng 3 triệu m³. Việc thăm dò khoáng sản tính từ bề mặt đáy biển xuống 35 m, để xác định độ sâu khai thác phù hợp.

UBND tỉnh An Giang cho biết, việc xây dựng kế hoạch đấu giá nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, việc đấu giá cũng hướng đến quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp trên địa bàn, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải có đủ năng lực tài chính, thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm đối với địa phương.

Thời gian đấu giá dự kiến tổ chức trong năm 2026. Trường hợp chưa thực hiện được hoặc tổ chức đấu giá không thành công, sẽ chuyển sang đấu giá trong năm 2027.

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#An Giang #đấu giá khoáng sản #mỏ vật liệu san lấp #vật liệu san lấp từ biển

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