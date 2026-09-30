Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Shorts Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Voucher hỗ trợ doanh nghiệp: Cách làm mới nhưng đừng thêm thủ tục

Việt Linh

TPO - Đề xuất lần đầu đưa voucher vào Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm phương thức hỗ trợ trực tiếp, minh bạch và sát nhu cầu doanh nghiệp. Tuy nhiên, để không làm phát sinh thủ tục, việc thiết kế mức hỗ trợ, cách sử dụng và thanh toán... cần được tính toán kỹ.

Voucher phải giảm được chi phí thực trả

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu đề xuất cấp voucher để hỗ trợ doanh nghiệp giảm một số chi phí, mở ra một cách thức hỗ trợ mới thay vì chỉ thực hiện thông qua các chính sách miễn, giảm trực tiếp.

Đề xuất cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 28/9, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, voucher là chứng chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm một số chi phí khi thực hiện dịch vụ, có ghi rõ thời hạn và không được chuyển nhượng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) - cho rằng ông ủng hộ việc đưa voucher vào dự thảo luật, bởi cơ chế này có thể chuyển từ hỗ trợ theo chương trình có sẵn sang để doanh nghiệp lựa chọn đúng nhu cầu.

Theo ông Quốc Anh, có thể ưu tiên bốn nhóm chi phí gồm mặt bằng sản xuất; chi phí tuân thủ như kế toán, thuế, hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ; công nghệ và năng suất; cuối cùng là chi phí tiếp cận thị trường như kiểm định, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xuất khẩu và chuyển đổi xanh.

“Điểm quan trọng là voucher phải giảm khoản tiền doanh nghiệp thực trả và tạo thêm năng lực kinh doanh, chứ không chỉ tăng số lượng phiếu được cấp”, ông Quốc Anh nói.

hny-1055.jpg
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97-98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Ảnh minh họa: Như Ý

Về mức hỗ trợ, đại diện HANOISME đề xuất nghiên cứu theo tỷ lệ và có trần kinh phí, thay vì chia đều. Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể được hỗ trợ ở mức cao hơn đối với các gói dịch vụ thiết yếu; doanh nghiệp nhỏ và vừa có mức hỗ trợ thấp hơn. Các mức cụ thể cần tiếp tục được khảo sát, tính toán trên cơ sở ngân sách thực tế.

Đặc biệt, ông Quốc Anh cho rằng, cách thực hiện phải tránh tình trạng doanh nghiệp được duyệt hỗ trợ nhưng vẫn phải ứng toàn bộ chi phí rồi chờ hoàn trả.

Tránh biến tướng “xin - cho”

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME Mạc Quốc Anh, điều kiện tiếp cận voucher cần được thiết kế từ khả năng thực hiện của một doanh nghiệp không có nhân sự chuyên trách làm thủ tục. Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, thuộc đúng nhóm được hỗ trợ, có nhu cầu phù hợp và cam kết sử dụng đúng mục đích là những điều kiện cơ bản.

"Tôi đề nghị đặt mục tiêu xử lý hồ sơ đơn giản trong 5-7 ngày làm việc, thanh toán trong 15 ngày tính từ khi đủ hồ sơ nghiệm thu. Trường hợp từ chối phải giải thích rõ và có kênh khiếu nại. Đồng thời, phải công khai ngân sách, thứ tự ưu tiên; dành nguồn lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tránh để cơ hội chỉ thuộc về đơn vị nộp hồ sơ nhanh", ông Quốc Anh nói.

2aoboqhibexzqekzjl7epkzcqycrjbuboul6hpc8.jpg
Doanh nghiệp kỳ vọng, chính sách hỗ trợ bằng voucher sẽ không phát sinh thủ tục. Ảnh minh hoạ

Đại diện HANOISME cho rằng, không nên đặt thêm các yêu cầu như phải có lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu cao, tài sản bảo đảm hay tham gia một hiệp hội mới được tiếp cận. Thủ tục nên thực hiện trên môi trường điện tử, một đầu mối và một lần khai báo. Các thông tin về đăng ký doanh nghiệp, thuế, quy mô đã có trong cơ sở dữ liệu thì nên được cơ quan quản lý đối chiếu, không yêu cầu doanh nghiệp nộp lại...

PGS, TS. Nguyễn Thường Lạng - giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho rằng, về bản chất, voucher có thể hiểu là một hình thức khuyến khích tài chính đối với doanh nghiệp, có thể góp phần thay đổi cách làm cũ và hạn chế tình trạng xin - cho. Doanh nghiệp được cấp voucher bao nhiêu thì sử dụng đúng vào lĩnh vực được quy định, không đổi ra tiền mặt.

Theo ông Lạng, trước mắt nên nghiên cứu thí điểm trong một lĩnh vực hoặc tại một số địa phương, sau đó đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng. Voucher cần quy định rõ thời hạn, mệnh giá, đối tượng sử dụng, phương thức xác thực và cơ chế chống chuyển nhượng.

“Sau này khi hệ thống hiện đại hơn, có thể không cần voucher theo nghĩa vật chất mà Nhà nước cấp trực tiếp một mã hỗ trợ trên hệ thống để doanh nghiệp sử dụng. Khi đó việc quản lý sẽ thuận tiện hơn”, ông Lạng nói.

Xem thêm

#voucher #hỗ trợ doanh nghiệp #doanh nghiệp nhỏ và vừa #chính sách hỗ trợ #phát triển doanh nghiệp #giảm chi phí

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

Ngân hàng Nhà nước nói gì về đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP?

TPO - Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

TPO - Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá 1 ngày làm việc.

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được dùng chủ yếu ở đầu phễu mua hàng, qua các thao tác tìm kiếm và khám phá ban đầu. Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất là tìm hiểu về thông tin về sản phẩm, tìm kiếm, gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu và so sánh các sản phẩm, thương hiệu.

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

TPO - Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.

Hateco hợp tác nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

Hateco hợp tác nghiên cứu phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

Ngày 29/9/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hateco cùng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt (Hung Viet Investment Trading and Technology Joint Stock Company), Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng (trong đó có doanh nghiệp công nghệ) có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh.

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

TPO - Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”, do Bộ Công Thương tổ chức ở Hải Phòng, là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Rước trăng vàng – Sale rộn ràng” với nhiều hoạt động dành cho khách mua sắm, gồm quay số trúng 01 chỉ vàng 9999, xúc quà công nghệ tại cửa hàng và các khung giờ đồng giá từ 9.000 đồng. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm bán trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 30/9.

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Sáng ngày 12/9/2026, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đối tác Evergreen Labs chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” năm 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe