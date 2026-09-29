FUJIFILM Business Innovation Singapore được công nhận về thực hành kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải

Từ trái sang phải: Ông Lee Bing Yi (PwC Singapore) trao Giải thưởng Kinh tế Tuần hoàn và Quản lý Chất thải cho ông Tee Hsien Wee, Giám đốc Điều hành, và ông Peter Wong, Giám đốc Tài chính FUJIFILM Business Innovation Singapore tại ESGBusiness Awards 2026, tổ chức ở Marina Bay Sands..

Trọng tâm của những nỗ lực này là cách tiếp cận tích hợp xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế thiết bị để dễ sửa chữa và tháo rời hơn đến thu gom thiết bị đã qua sử dụng và thu hồi các linh kiện, vật liệu còn sử dụng được. Một số sản phẩm được chọn cũng được tái sản xuất tại Nhật Bản để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu trước khi được đưa trở lại thị trường. Nhìn chung, các sáng kiến này nhằm mục đích duy trì việc sử dụng sản phẩm và vật liệu trong thời gian dài hơn, đồng thời giảm lượng chất thải được đưa đi tái chế hoặc xử lý thải bỏ. Cách tiếp cận quản lý có trách nhiệm đối với sản phẩm này cũng được áp dụng tại các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương nơi FUJIFILM Business Innovation có hoạt động trực tiếp.

Mang lại cho thiết bị và vật liệu một cuộc sống thứ hai

Việc áp dụng cách tiếp cận theo vòng đời này bắt đầu ngay từ giai đoạn thiết kế. Các thiết bị đa chức năng của Fujifilm có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, nhằm giảm nhu cầu sử dụng vật liệu và yêu cầu về vận chuyển trong toàn bộ chuỗi giá trị. Các thiết bị này cũng được thiết kế để có thể tháo rời và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa, thu hồi linh kiện và tái chế vật liệu.

Khi hết thời gian sử dụng thương mại, các sản phẩm được thu gom sẽ được đánh giá về khả năng tái sử dụng trước khi được đưa đi tái chế. Trong hai năm qua, FUJIFILM Business Innovation Singapore đã liên tục thu hồi hơn 500.000 kg sản phẩm đã qua sử dụng mỗi năm từ thị trường Singapore. Các thiết bị không phù hợp để tân trang sẽ được tháo rời để thu hồi các linh kiện còn có thể sử dụng, sau đó sửa chữa và tái sử dụng khi phù hợp. Từ năm 2024 đến năm 2025, khoảng 110.000 kg linh kiện đã được thu gom để tái sử dụng, qua đó kéo dài thời gian sử dụng của các nguồn tài nguyên thu hồi và giảm nhu cầu sử dụng vật liệu mới.

Các thiết bị và hộp mực toner còn lại được xử lý bởi các đơn vị tái chế chất thải điện tử tại địa phương được cấp phép. Thông qua đối tác tái chế, hơn 90% vật liệu tính theo khối lượng được phân loại để tái chế vật liệu. Hoạt động này được xây dựng trên nền tảng chương trình thu hồi sản phẩm lâu năm của công ty, được triển khai trước khi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải điện tử có hiệu lực theo Đạo luật bền vững tài nguyên 2019.

Thúc đẩy tính tuần hoàn thông qua tái sản xuất

Ngoài việc thu hồi và tái chế linh kiện, tái sản xuất mang đến một phương thức khác để kéo dài vòng đời sản phẩm. Một số thiết bị đa chức năng qua sử dụng được chọn thu gom trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được đưa đi tái sản xuất tại nhà máy của Fujifilm ở Nhật Bản. Mỗi thiết bị được tái sản xuất đều trải qua các quy trình đảm bảo chất lượng tương đương với các quy trình áp dụng cho sản phẩm mới sản xuất trước khi được đưa trở lại thị trường. Đánh giá vòng đời đối với các mẫu sản phẩm liên quan cho thấy lượng phát thải CO 2 thấp hơn so với các thiết bị mới sản xuất tương đương. Các mẫu sản phẩm đáp ứng các tiêu chí áp dụng cũng được chứng nhận theo Chương trình Dán nhãn Xanh Singapore.

Hỗ trợ cam kết về môi trường của khách hàng

Bên cạnh các đổi mới về vòng đời sản phẩm, dịch vụ Managed Print Services của Fujifilm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình hình sử dụng in ấn tại nơi làm việc của họ. Những thông tin chuyên sâu này có thể hỗ trợ việc sử dụng giấy, toner và năng lượng hiệu quả hơn, giúp các tổ chức xác định những cơ hội để giảm tiêu thụ tài nguyên và chất thải. Việc thực hiện các đổi mới này được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý môi trường đã được chứng nhận và Chứng nhận Cam kết về Môi trường của Hội đồng Môi trường Singapore.

Ông Tee Hsien Wee, Giám đốc điều hành của FUJIFILM Business Innovation Singapore, cho biết: "Đối với các doanh nghiệp địa phương, tính tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố được quan tâm trong cách thức quản lý tài nguyên và công nghệ. Những giải thưởng này ghi nhận những bước đi mà chúng tôi đã thực hiện nhằm áp dụng các nguyên tắc tuần hoàn trong hoạt động của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và củng cố các thực hành này, đồng thời hợp tác với khách hàng và đối tác để hỗ trợ việc sử dụng tài nguyên có trách nhiệm hơn tại Singapore".