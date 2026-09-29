Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Ngọc Mai

TPO - Trong khi một số ngân hàng đang phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút dòng tiền, lãi suất trái phiếu do chính các ngân hàng phát hành lại thấp hơn một số chương trình huy động tiết kiệm. Sự khác biệt này không hẳn là nghịch lý, bởi hai kênh huy động có kỳ hạn, đối tượng nhà đầu tư và mục tiêu sử dụng vốn khác nhau.

Trái phiếu lãi suất 9%/năm, tiền gửi có nơi hơn 10%/năm

Ngày 23/9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã MBBL12629 ra thị trường trong nước, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/9/2032 và áp dụng lãi suất 9%/năm.

Ngày 22/9, MB cũng hoàn tất phát hành 7.500 trái phiếu mã MBBL12628, tương đương 750 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có cùng kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/9/2032 và lãi suất 9%/năm.

Như vậy, chỉ trong hai MB đã huy động 1.750 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

traiphieu.jpg
MB phát hành trái phiếu với lãi suất 9%/năm. Ảnh: MBB.

VietABank cũng vừa thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng với tổng mệnh giá 1.174 tỷ đồng, lãi suất năm đầu tiên 9,4%/năm, kỳ hạn 7 năm.

Tại TPBank, trong tháng 9, ngân hàng này phát hành hai lô trái phiếu tổng giá trị 800 tỷ đồng. Trong đó, lô TPBL12613 trị giá 350 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, có lãi suất thả nổi 9,7%/năm. Trước đó một ngày, TPBank phát hành lô TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Trong khi đó, trên thị trường tiền gửi, một số mức lãi suất dành cho khách hàng đủ điều kiện đã tiến sát hoặc vượt 9%/năm. Cake by VPBank hiện niêm yết 7,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 10-24 tháng. Trong chương trình từ ngày 22/9-31/10, ngân hàng này cộng thêm lãi suất, mức cao nhất 2,2%. Như vậy, khách hàng đủ điều kiện có thể hưởng mức tương đương 9,6%/năm. Thậm chí, có ngân hàng cộng điểm thưởng lên hơn 10%/năm.

Không chỉ là chuyện đắt - rẻ

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho biết lãi suất huy động tại một số nơi đã lên trên 10%/năm. Điều này cho thấy thanh khoản trên thị trường huy động vốn đang chịu sức ép khi các ngân hàng phải tăng lãi suất để thu hút nguồn tiền phục vụ cho vay.

Theo vị chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng có thời điểm hạ nhưng có thể chỉ trong ngắn hạn. Nếu thanh khoản tiếp tục chịu áp lực, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng sẽ tăng trở lại. Từ đó, áp lực cũng có thể lan sang mặt bằng lãi suất cho vay.

Ông Hiếu cho biết lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng đã lên trên 10%, trong khi một số khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi có thể ở mức 16-18%/năm. Theo ông, mặt bằng này tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, trái phiếu không đơn thuần là một sản phẩm thay thế tiền gửi. Với ngân hàng, phát hành trái phiếu còn nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, trong một số trường hợp có thể phục vụ mục tiêu cải thiện cơ cấu vốn theo quy định. Khi quyết định phát hành trái phiếu, ngân hàng không chỉ nhìn vào câu hỏi “lãi suất bao nhiêu”, mà còn cân nhắc nguồn vốn đó có thời hạn bao lâu, có ổn định hay không và phù hợp thế nào với nhu cầu sử dụng vốn.

Ngược lại, trong bối cảnh thanh khoản chịu áp lực, việc lãi suất tiền gửi tăng cao cho thấy, ngân hàng đang phải cạnh tranh để thu hút nguồn vốn.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khi các ngân hàng phải huy động với chi phí cao, khả năng giảm lãi suất cho vay sẽ bị hạn chế. “Tôi không nhìn thấy dấu hiệu lãi suất cho vay có thể giảm trong thời gian sắp tới”, ông Hiếu nói.

Xem thêm

#trái phiếu #ngân hàng #lãi suất #tiền gửi #huy động vốn #lãi suất trái phiếu #tiền gửi ngân hàng

Cùng chuyên mục

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

Tin vui không cứu nổi NVL, KOS nằm sàn 7 phiên liên tiếp

TPO - Chịu áp lực bán mạnh trong phiên 29/9, NVL đóng cửa tại giá sàn, bất chấp tin mới về việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án của Novaland. Trường hợp khác, cổ phiếu KOS đã có 7 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kéo theo hàng loạt thông báo bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo doanh nghiệp.

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

TPO - Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”, do Bộ Công Thương tổ chức ở Hải Phòng, là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình Trung Thu, khách mua hàng có cơ hội trúng vàng 9999

Hoàng Hà Mobile triển khai chương trình “Rước trăng vàng – Sale rộn ràng” với nhiều hoạt động dành cho khách mua sắm, gồm quay số trúng 01 chỉ vàng 9999, xúc quà công nghệ tại cửa hàng và các khung giờ đồng giá từ 9.000 đồng. Chương trình được tổ chức tại nhiều điểm bán trên toàn quốc và kéo dài đến hết ngày 30/9.

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Swire Coca-Cola Việt Nam thúc đẩy mạng lưới thu gom tuần hoàn tại Đà Nẵng

Sáng ngày 12/9/2026, tại hội trường UBND phường Hòa Khánh (Đà Nẵng), Công ty TNHH Nước Giải khát Swire Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đối tác Evergreen Labs chính thức khởi động chương trình “Thúc đẩy Mạng lưới người thu gom rác thải – Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững hơn” năm 2026.

Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số

Vietbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành và tư vấn chiến lược tại Mỹ và Việt Nam, ông Gorski được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành thúc đẩy quá trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng tại Vietbank.

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Nhân dịp này, Agribank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

VSIP Quảng Ngãi - Điểm đến đầu tư năng động của miền Trung

VSIP Quảng Ngãi - Điểm đến đầu tư năng động của miền Trung

Nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, VSIP Quảng Ngãi là dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đầu tiên của Tập đoàn VSIP tại khu vực miền Trung Việt Nam. Được khởi công từ năm 2013, VSIP Quảng Ngãi đã trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài, đóng góp mạnh mẽ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Quảng Ngãi.

VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp

Mỗi tháng các doanh nghiệp có thể phát sinh hàng trăm tới hàng nghìn giao dịch. Đây là một khoản chi phí đáng kể trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thanh toán cuối năm, nhu cầu giao dịch gia tăng đồng nghĩa với áp lực tối ưu chi phí vận hành ngày càng rõ nét.

Giá vàng hôm nay (29/9): Lao dốc mạnh

Giá vàng hôm nay (29/9): Lao dốc mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới. Trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm hơn 3 triệu đồng/lượng về mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh

TPO - Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 29/9 (giờ Việt Nam) khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất nhiều năm, trong khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe