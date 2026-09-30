Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mô hình 'Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa' ở Thái Nguyên có gì đặc biệt?

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Thái Nguyên sẽ lựa chọn ngành chè để thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” do có vùng nguyên liệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP. Dự kiến, có 2 HTX sẽ tham gia, trong đó có HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương.

Tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” và dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình trên địa bàn.

Theo dự thảo Đề án, việc thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” nhằm đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và liên kết của các hợp tác xã (HTX); nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi ích của thành viên, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Theo dự thảo Đề án, ngành chè được lựa chọn là lĩnh vực thí điểm, do có vùng nguyên liệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP và hệ thống chủ thể tham gia chuỗi giá trị tương đối phát triển. Dự kiến, 2 HTX được lựa chọn tham gia mô hình "HTX xã hội chủ nghĩa", trong đó có HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương).

793144885-1446520380683764-3464279850129450121-n.jpg
HTX chè Hảo Đạt sẽ thí điểm mô hình "Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa".

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đào Thanh Hảo - Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc HTX chè Hảo Đạt - cho biết, HTX cơ bản đáp ứng được các tiêu chí dự thảo Đề án đưa ra. Ví như, hiện nay HTX chè Hảo Đạt đã có tổ chức Công đoàn, Chi bộ, ứng dụng chuyển đổi số...

Cũng theo bà Hảo, HTX hiện có tổng diện tích hơn 60ha với hàng chục sản phẩm từ chè, như trà khô, kẹo lạc trà xanh... Doanh thu năm 2025 của HTX khoảng hơn 55 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 51 lao động thường xuyên và hơn 300 lao động thời vụ.

"Dự thảo đưa ra hơn 30 tiêu chí đối với mô hình "HTX xã hội chủ nghĩa", do đó nếu áp dụng ngay HTX chè Hảo Đạt cũng gặp một số khó khăn. Chúng tôi mong các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, để HTX hoàn thiện các tiêu chí theo quy định", bà Hảo chia sẻ.

Tại hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “HTX xã hội chủ nghĩa” ngày 28/9, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho rằng việc nghiên cứu mô hình cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các HTX, làm rõ cơ sở lý luận, tính khả thi và sự phù hợp với quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Bình cũng đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng rõ nội hàm, lượng hóa được, có minh chứng. Quá trình hoàn thiện và triển khai cần có lộ trình cụ thể, khoa học, rõ nội dung, rõ bước đi, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả.

Xem thêm

#Hợp tác xã #Chè Thái Nguyên #Xã hội chủ nghĩa #Nông nghiệp #Phát triển bền vững #HTX chè Hảo Đạt

Cùng chuyên mục

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

Áp dụng 'luồng xanh' với dự án APEC, xử lý hồ sơ không quá 1 ngày

TPO - Tỉnh ủy An Giang yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” đối với toàn bộ hồ sơ, văn bản, thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị, đầu tư, thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được tiếp nhận, xử lý không quá 1 ngày làm việc.

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

AI thay đổi thói quen mua hàng như thế nào?

TPO - Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được dùng chủ yếu ở đầu phễu mua hàng, qua các thao tác tìm kiếm và khám phá ban đầu. Các trường hợp sử dụng phổ biến nhất là tìm hiểu về thông tin về sản phẩm, tìm kiếm, gợi ý sản phẩm phù hợp với nhu cầu và so sánh các sản phẩm, thương hiệu.

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

Đề xuất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp với tài xế xe công nghệ

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng (trong đó có doanh nghiệp công nghệ) có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh.

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

8 đoạn sông ở Quảng Trị vượt sức chịu tải môi trường

TPO - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố khả năng chịu tải môi trường nước mặt của bốn con sông. Theo mục tiêu chất lượng nước phục vụ từng mục đích sử dụng, 8 trong số 12 đoạn sông được đánh giá không còn khả năng tiếp nhận thêm tổng nitơ.

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt chim trời mùa di cư

TPO - Những ngày tháng 9, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã.

Cần Thơ chuẩn bị khoảng 25.000 chậu lúa cho Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo 2026, tạo không gian trưng bày sinh động về ngành nông nghiệp.

Tất bật trồng 25.000 chậu lúa phục vụ festival

TPO - Tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2026 sắp diễn ra ở Cần Thơ. Ban tổ chức bố trí khoảng 25.000 chậu lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, tạo không gian trưng bày sinh động, trực quan về cây lúa và ngành hàng lúa gạo.

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

Tuyến đường sở hữu ba 'lá phổi xanh' giữa đô thị cao tầng phía Tây Hà Nội

TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

TPO - Ông Ngô Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - cho biết tình trạng sầu riêng chết hàng loạt ghi nhận tập trung tại hai thôn Hoàng Yên và làng Bạt, với diện tích kiểm đếm sơ bộ đã vượt 10 ha. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ, quanh khu vực xã Chư Prông ước tính có hàng nghìn ha sầu riêng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe