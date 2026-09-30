Giá vàng bật tăng, nới rộng khoảng cách với thế giới

TPO - Sáng nay (30/9), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên trên mốc 143 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá thế giới gần 12 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng ở mức tương đương.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng nhưng ở mức độ khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng theo giá thế giới (ảnh: Như Ý).

Giá vàng trong nước tăng trở lại sau khi giá vàng thế giới xu hướng đi lên. Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.173 USD/ounce, tăng 37 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 11,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc thỏi lại đi ngang so với hôm qua. Hiện, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI có giá 57,1 - 58,9 triệu đồng/kg mua - bán.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.708 - 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.900- 25.950 đồng/USD.