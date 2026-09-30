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Kinh tế

FABiBox Beta: Khi hàng nghìn chủ quán cùng tham gia hoàn thiện sản phẩm công nghệ

P.V

Gần 10.000 lượt tải trải nghiệm, hàng ngàn chủ quán, cùng hàng triệu lượt tương tác trên các trang mạng xã hội là những con số đáng chú ý ngay sau khi ứng dụng Quản lý bán hàng FABiBox mở phiên bản thử nghiệm cùng chiến dịch “Khoe trải nghiệm hay cùng phiên bản FABiBox Beta”.

Phía sau những con số này là cách làm khác biệhiện mới đưa ra thị trường, FABiBox mở phiên bản thử nghiệm (Beta) để người dùng trải nghiệm trực tiếp. Những phản hồi từ quá trìnt của đội ngũ xây dựng sản phẩm. Thay vì chờ đến khi sản phẩm hoàn th sử dụng thực tế tiếp tục được đưa vào quá trình hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

FABiBox Beta - Bước ngoặt từ việc chấp nhận sự chưa hoàn thiện

Sau khi ra mắt cuối năm 2025, FABiBox tiếp tục được cải tiến dựa trên những phản hồi từ quá trình sử dụng thực tế. Hàng trăm màn hình được rà soát, thiết kế lại; giao diện và luồng thao tác được tối ưu, trước khi phiên bản Beta được mở rộng cho cộng đồng trải nghiệm.

Với một ứng dụng phục vụ vận hành F&B, sản phẩm có thể được kiểm thử trong phòng phát triển, nhưng chỉ khi bước vào một ca bán hàng thực tế, những yêu cầu về tốc độ, sự trực quan và tính linh hoạt mới được bộc lộ đầy đủ.

Bởi vậy, FABiBox Beta không đơn thuần là một phiên bản dùng thử. Đây là sự tâm huyết, có phần táo bạo của iPOS.vn khi quyết định tung bản thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức, qua đó người dùng được tích cực mời tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Khoảng 10.000 lượt tải thử nghiệm chỉ sau 4 tuần công bố đến từ cộng đồng chủ quán. Trong đó có tới 25 chủ quán là người có sức ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội đã trực tiếp trải nghiệm và chia sẻ góc nhìn về phiên bản mới, đưa chiến dịch “Khoe trải nghiệm hay cùng phiên bản FABiBox Beta” đạt hơn 5 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội chỉ sau vài tuần ra mắt. Những con số này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng kinh doanh F&B đối với một giải pháp công nghệ phục vụ cho nhu cầu vận hành thực tế.

Quan trọng hơn, hàng trăm phản hồi sau quá trình sử dụng đã mang đến những dữ liệu thực tế từ chính những người đang đứng quầy, nhận đơn và xử lý công việc mỗi ngày.

Từ những màn hình điện thoại đến nhịp vận hành của cửa hàng

Phiên bản Beta hướng đến trải nghiệm trực quan và linh hoạt hơn, với những thay đổi từ giao diện, thao tác bán hàng, khả năng cá nhân hóa sơ đồ bàn đến những tính năng hỗ trợ phù hợp hơn với cách vận hành thực tế của từng cửa hàng.

Với chị Nguyễn Phan Bảo Trân, chủ quán cafe tại TP. Hà Nội, thay đổi dễ nhận thấy là việc nhân viên, đặc biệt nhân sự mới, có thể làm quen với phần mềm nhanh hơn. “Các bạn nhân viên ở cửa hàng cũng dễ dàng thao tác và không mất quá nhiều thời gian để đào tạo.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Nhật Duy, chủ cửa hàng đồ uống tại tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao “sự trực quan trong cách bố trí màn hình và khả năng tự do cá nhân hóa sơ đồ bàn theo khu vực thực tế”. Anh cho biết phần mềm cũng hỗ trợ hiệu quả trong quá trình vận hành thử một ca bán hàng thực tế, khi cửa hàng phục vụ đồng thời khách tại chỗ và các đơn mang về.

Những phản hồi khác nhau cho thấy cùng một sản phẩm nhưng mỗi mô hình kinh doanh lại có một cách sử dụng khác nhau. Với một quán cà phê, đó có thể là tốc độ đào tạo nhân viên; với cửa hàng phục vụ tại bàn, là khả năng sắp xếp không gian; còn với một nhà hàng, bài toán lại nằm ở việc kiểm soát nguyên liệu trong giờ cao điểm.

Khi những góp ý trở thành một phần của quá trình phát triển

Đây cũng là giá trị lớn nhất mà giai đoạn Beta mang lại cho FABiBox, khi mỗi lượt sử dụng trở thành một dữ liệu thực tế giúp đội ngũ hiểu rõ hơn cách sản phẩm vận hành trong những bối cảnh kinh doanh khác nhau.

Từ chính quá trình trải nghiệm đó, những nhu cầu cụ thể trong vận hành cũng được nhận diện và phản hồi về cho đội ngũ phát triển. Sau khi trực tiếp thử nghiệm FABiBox Beta, anh Nguyễn Trọng Hữu, chủ một quán phở tại TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung tính năng cảnh báo tồn kho theo thời gian thực ngay trên màn hình bán hàng, từ thực tế các nguyên liệu như tái, nạm, gân có thể hết bất ngờ trong giờ cao điểm.

Chị Trân cũng là khách hàng góp phần đề xuất phần mềm hiển thị trạng thái máy in theo thời gian thực và thông báo rõ nguyên nhân khi xảy ra lỗi để nhân viên có thể nhanh chóng xử lý và in lại.

Theo ông Trần Xuân Trung, Giám đốc Dự án Phát triển FABiBox, “chỉ khi đi vào vận hành thực tế, chúng tôi mới nhìn thấy đầy đủ những bài toán mà một sản phẩm công nghệ cần tiếp tục giải. Vì thế, hàng trăm phản hồi trong giai đoạn thử nghiệm không phải là danh sách những điều sản phẩm chưa làm được, mà là nguồn dữ liệu để đội ngũ xác định điều gì cần được làm tốt hơn trước khi phiên bản chính thức được đưa ra thị trường”.

Trong ngành công nghệ, thành tựu thường được nhìn nhận qua số lượng tính năng thì FABiBox Beta lại tập trung vào yếu tố khác: khả năng lắng nghe người dùng và chuyển những phản hồi thực tế thành thay đổi cụ thể trên sản phẩm.

Sau khoảng 10.000 lượt trải nghiệm, hàng ngàn chủ quán trực tiếp chia sẻ và hàng trăm phản hồi được ghi nhận, phiên bản FABiBox Beta khép lại không phải như điểm kết của một sản phẩm, mà là một bước chuyển tiếp - nơi công nghệ tiếp tục được hoàn thiện cùng chính cộng đồng chủ quán mà ứng dụng phục vụ.

#FABiBox #quản lý quán #ứng dụng công nghệ #phản hồi khách hàng #phần mềm bán hàng #F&B

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