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Kinh tế

Nhà sáng lập Kitimop: "Chúng tôi không bán cây lau nhà, mà bán sự tiện lợi và thời gian"

P.V

Từ một cây lau nhà tự vắt, Kitimop đang từng bước mở rộng thành hệ sinh thái dụng cụ vệ sinh, đáp ứng những nhu cầu rất cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình Việt.

Nhà sáng lập Kitimop: "Chúng tôi không bán cây lau nhà, mà bán sự tiện lợi và thời gian" ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Lan Anh - chủ thương hiệu Kitimop.

Nhà sáng lập Nguyễn Văn Ninh chia sẻ cách anh nhìn nhận một sản phẩm gia dụng: giá trị không nằm ở việc thêm thật nhiều tính năng, mà ở chỗ bớt đi được một phần mệt mỏi cho người dùng.

Anh bắt tay vào xây dựng thương hiệu Kitimop như thế nào?

Tôi đến với Kitimop từ một việc rất đời thường: lau nhà. Gia đình nào cũng lau nhà, có nhà lau mỗi ngày, có nhà lau vài lần một ngày. Nhưng thật sự, đó là việc tốn sức, ướt tay và đau lưng, nhất là với người lớn tuổi hay những người vừa đi làm về đã phải lo việc nhà. Trước đó, tôi đã làm trong mảng thiết bị vệ sinh – môi trường từ năm 2014, nên có dịp tiếp xúc nhiều với phản hồi của người dùng về dụng cụ lau dọn.

Thị trường không thiếu cây lau nhà, nhưng thiếu những cây lau nhà thật sự hiểu người dùng. Nhiều sản phẩm vắt không kiệt, lau xong sàn vẫn ướt nhẹp; có loại gãy khớp chỉ sau vài tháng; bông lau thì bám bẩn, giặt mãi không sạch. Đó là lý do tôi chọn bắt đầu từ cây lau nhà tự vắt: một sản phẩm nhỏ, nhưng người dùng cầm lên mỗi ngày. Nếu làm tốt được nó, mình giúp họ lấy lại một chút thời gian và sức lực mỗi ngày.

Với sản phẩm Kitimop, chúng tôi chọn vật liệu tốt như nhựa ABS, thép không gỉ để đảm bảo độ bền khi sử dụng thường xuyên, đồng thời kiểm tra chất lượng từng sản phẩm trước khi đóng gói, để khi đến tay khách hàng, sản phẩm có thể dùng ngay mà không phải lo lắng.

Ngay từ đầu, tôi đã xác định: "Chúng tôi không bán một cây lau nhà hay chổi quét, chúng tôi bán sự tiện lợi và thời gian."

Khi sản phẩm ra mắt, phản hồi của khách hàng có được như kỳ vọng của anh?

Đã có rất nhiều phản hồi. Có khen, có chê. Thú thật, những lời chê lại giúp chúng tôi nhiều hơn, vì đó là những góp ý, chia sẻ thật lòng để chúng tôi thay đổi, tạo ra sản phẩm có ích hơn.

"Vắt mỏi tay quá" – nhiều người lớn tuổi bày tỏ như vậy. Chúng tôi thiết kế lại cơ chế giặt vắt theo hướng giảm sức tay, và đó chính là mấu chốt của sản phẩm KTM-45 Pro.

"Lau xong nước trong xô đục ngầu, càng lau càng bẩn" – phản hồi này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, vì sạch mới là mục đích của việc lau nhà. Từ đó ra đời N08 và SC09 với hai ngăn tách riêng nước sạch và nước bẩn.

Bộ lau nhà tách nước bẩn Kitimop SC09 với thiết kế ngăn nước sạch - ngăn nước bẩn - ngăn giặt vắt tách biệt không ô nhiễm chéo (Ảnh: Kitimop).

"Nhà rộng, xách xô đi mấy phòng mệt lắm" – ý kiến này tạo nên ý tưởng cho dòng Promax: bàn lau cỡ lớn để lau được diện tích rộng hơn trong mỗi lượt, xô dung tích lớn để ít phải thay nước, và có bánh xe để kéo đi thay vì phải xách.

Điều anh tự hào nhất ở sản phẩm Kitimop đang có trên thị trường?

Đó là mỗi sản phẩm đều có lý do rõ ràng để tồn tại. Không có sản phẩm nào được làm ra chỉ để "cho đủ danh mục".

Từ bàn lau xoay gập 360 độ giúp len vào gầm giường, góc tủ – những chỗ vốn rất khó với tới, đến bông lau microfiber hay sợi san hô của dòng Coral thấm hút tốt và lướt êm hơn trên sàn, tất cả đều xuất phát từ những thao tác cụ thể của người dùng trong chính căn nhà của họ.

Thứ hai là sự cam kết đi kèm sản phẩm. Chúng tôi bảo hành 12 tháng, hỏng là đổi, hoàn tiền 100% trong 7 ngày nếu khách không hài lòng, và hỗ trợ khách hàng 24/7. Với tôi, dám cam kết như vậy cũng là cách thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm mình làm ra.

Anh muốn khách hàng nói gì khi nhắc đến Kitimop?

Tôi mong khách hàng nói một câu giản dị: "Dùng Kitimop, việc nhà nhẹ hơn hẳn". Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần họ cảm nhận được sự khác biệt trong chính công việc hằng ngày của mình là đủ.

Kitimop không chỉ có thế mạnh với cây lau nhà, mà còn có cả chuỗi sản phẩm cho những nhu cầu cụ thể. Vì sao anh chọn cách đi như vậy?

Vì việc nhà không phải một việc, mà là rất nhiều việc nhỏ, mỗi việc lại có đặc thù riêng. Nếu ép một dụng cụ làm tất cả, nó sẽ không làm tốt việc nào.

Nên chúng tôi đi theo từng nhu cầu. Mỗi sản phẩm tuy nhỏ, nhưng giải quyết dứt điểm một việc. Khi khách hàng đã tin dùng cây lau nhà của Kitimop, họ hỏi tiếp: "Có gì để cọ nhà tắm không?". Chúng tôi trả lời những câu hỏi đó, từng câu một, để dần tạo thành một hệ sinh thái tiện ích cho cả ngôi nhà. Đó cũng là con đường Kitimop sẽ tiếp tục theo đuổi: lắng nghe người dùng và biến mỗi phản hồi thành một sản phẩm giúp việc nhà nhẹ nhàng hơn.

#Kitimop #dụng cụ vệ sinh #lau nhà #tiện lợi #sức khỏe #hệ sinh thái

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