Signify Việt Nam mang ánh sáng năng lượng mặt trời đến 15 xã khó khăn tại Tuyên Quang

Nằm trong chương trình Thắp sáng cộng đồng (Brighter Community) của Signify Foundation, Signify Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác doanh nghiệp, đã lắp đặt 800 bộ đèn năng lượng mặt trời và gần 400 bóng đèn LED tại 15 xã đặc biệt khó khăn, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 18.000 người dân.

Mang 1.200 bộ đèn đến 15 xã khó khăn tại Tuyên Quang

Đèn Năng Lượng Mặt Trời được lắp đặt dọc theo một con đường làng tại thôn Minh Thành, tỉnh Tuyên Quang

Dự án “Signify Gift of Light - Quà tặng chiếu sáng” tại tỉnh Tuyên Quang là cột mốc tiếp theo thể hiện cam kết lâu dài của hai tổ chức trong việc tiếp sức cho các cộng đồng khó khăn thông qua giải pháp chiếu sáng bền vững. Hệ thống chiếu sáng được triển khai dọc theo các tuyến đường làng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và những điểm sinh hoạt chung. Nguồn sáng mới không chỉ giúp bà con đi lại an toàn hơn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.

Thắp sáng trạm y tế tại thôn Bản Xám, Tỉnh Tuyên Quang

Tại đây, giá trị của ánh sáng còn được cảm nhận qua những khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Giữa bản làng xa, một nguồn sáng mới mang đến thêm không gian để trẻ em vui chơi và kết nối cùng bạn bè sau khi mặt trời lặn. “Con rất vui vì đèn rất sáng, con được chơi với các bạn.” Bé Đặng Thị Ngọc Trâm, thôn Thượng Bình, xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.

Với những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, ánh sáng lại mang đến một giá trị thiết thực khác. Tại các trạm y tế địa phương, khu vực được chiếu sáng đầy đủ giúp cán bộ, nhân viên thuận tiện hơn khi đi lại và thực hiện công việc khi màn đêm buông xuống. “Có cái đèn rất tốt cho quá trình công tác của nhân viên trạm y tế. Làm được sáng cái sân để thuận tiện cho cán bộ nhân viên đến trạm y tế khám.” Anh Hoàng Văn Quế, Trưởng Trạm Y tế thôn Ngọc Minh, xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.

Dự án tại Tuyên Quang tiếp nối cam kết lâu dài của Quỹ Signify Foundation trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của cộng đồng thông qua ánh sáng. Theo định hướng này, Signify Việt Nam đã tích cực mở rộng các hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, khởi đầu bằng dự án tại tỉnh Hà Nam nhằm cung cấp đèn năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có điện lưới (Nguồn: Signify). Từ những điểm sáng đầu tiên ấy, Signify tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tại các địa phương còn gặp khó khăn, hướng đến những thay đổi thiết thực và lâu dài trong đời sống cộng đồng.

Từ dự án cộng đồng đến cam kết Net Zero 2040

Hiện thực hóa cam kết toàn cầu của Signify hướng tới một tương lai bền vững, Signify Foundation triển khai hàng loạt các sáng kiến trên toàn thế giới để mang nguồn điện sạch và ánh sáng đến với các vùng sâu vùng xa, nơi tiếp cận điện lưới còn khó khăn. Thông qua việc chú trọng các giải pháp chiếu sáng bền vững, thích ứng với khí hậu và trao quyền cho cộng đồng, Sinify Foundation đảm bảo rằng những tác động tích cực của ánh sáng đến những nơi đang cần nhất.

Tập huấn sử dụng đèn năng lượng mặt trời tại tỉnh Tuyên Quang

Ông Mario Giordano, Chủ tịch Quỹ Signify Foundation, cho biết: “Kể từ năm 2017, Quỹ Signify Foundation đã mang ánh sáng đến cho 14,8 triệu người trên toàn cầu— không chỉ chiếu sáng các không gian sinh hoạt mà còn trao thêm cơ hội để các cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn phát triển. Trong chiến lược mở rộng quy mô tác động, Việt Nam là thị trường trọng điểm trong sứ mệnh toàn cầu của chúng tôi. Sáng kiến chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Tuyên Quang là minh chứng điển hình cho thấy chiếu sáng bền vững có thể mở ra các cơ hội kinh tế - xã hội mới, nâng cao an toàn và thúc đẩy sự phát triển tại địa phương.”

Các đại diện Signify tham gia hoạt động vui chơi cùng các em nhỏ tại Tuyên Quang

Song song với các cam kết dài hạn, Signify Foundation tích cực thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng thường niên với sự tham gia của nhân viên Signify tại địa phương và trên toàn cầu, qua đó xây dựng văn hóa trách nhiệm xã hội mạnh mẽ. Những sáng kiến như dự án chiếu sáng cộng đồng tại Tuyên Quang cho thấy cách các chiến lược phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu được hiện thực hóa tại địa phương, tạo ra những giá trị xã hội lâu dài và góp phần xây dựng một tương lai an toàn hơn, xanh hơn và toàn diện hơn.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ thắp sáng cộng đồng

Dự án “Signify Gift of Light – Quà tặng chiếu sáng” tại tỉnh Tuyên Quang không phải điểm khởi đầu, cũng không phải điểm kết thúc. Với sự hỗ trợ chiến lược từ Signify Foundation, Signify Việt Nam đã đi một chặng đường dài để mang ánh sáng, hy vọng và những giá trị bền lâu đến nhiều cộng đồng khó khăn trên khắp cả nước.

2014–2015: Signify đã triển khai chương trình “Quà tặng chiếu sáng” tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tại các trường học và tuyến đường, góp phần cải thiện điều kiện sống cho gần 300 hộ nghèo (Nguồn: Signify).

2018-2020: Với sự đồng hành của Signify Foundation, Signify Việt Nam đã hợp tác cùng UNESCO Việt Nam trao tặng 1.900 đèn năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời và các giải pháp chiếu sáng LED cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Hà Giang, giúp nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh, giáo viên cùng người dân tại các khu vực miền núi (Nguồn: Signify).

2023: Signify Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đại học Huế thực hiện dự án “Mang ánh sáng xanh về vùng quê xa” tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), nâng cấp hệ thống đèn LED tại trường mầm non xã Hương Nguyên và hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số như Bru – Vân Kiều tổ chức các hoạt động văn hóa buổi tối.

2024: Chiến dịch "Thắp sáng tình thương" tiếp tục được triển khai tại hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 10 điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời trao tặng thiết bị cho 7 trường mầm non và 400 hộ gia đình, hỗ trợ cho hơn 2.000 người dân (Nguồn: Signify).

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên những con đường làng tại tỉnh Tuyên Quang

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam, cho biết: “Ánh sáng không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng cho sự an toàn, học tập và phát triển bền vững của mỗi cộng đồng. Trong suốt hành trình tại Việt Nam, Signify luôn kiên định với sứ mệnh mang nguồn sáng ý nghĩa đến những nơi cần nhất. Chúng tôi tin rằng, sự thay đổi bền vững phải bắt đầu từ những giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu thực tế và dựa trên tinh thần hợp tác dài hạn với cộng đồng địa phương.”