Vĩnh Long đứng đầu cả nước thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo đồng bộ ở các cấp và các nhiệm vụ liên quan; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC… Kết quả minh chứng khi Vĩnh Long xếp loại xuất sắc (xếp hạng 1/34 tỉnh, thành phố) khi thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu và giải pháp duy trì, nâng cao điểm số, thứ hạng và Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện duy trì điểm số, thứ hạng Bộ Chỉ số trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy kết quả năm 2025 và nâng cao hơn nữa kết quả thực hiện năm 2026.

Mô hình “Lãnh đạo trực tiếp phục vụ - Trao kết quả tại quầy” ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Mô hình “Lãnh đạo trực tiếp phục vụ - Trao kết quả tại quầy” ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. Đến nay, tổng số điểm Bộ Chỉ số của Vĩnh Long đạt 97,15/100 điểm, xếp loại Xuất sắc - đứng thứ 1/34 tỉnh, thành phố (số liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết thúc đánh giá từ ngày 29/5/2026). Trong đó, điểm số từng nhóm chỉ số cụ thể: Nhóm chỉ số công khai, minh bạch 18/18 điểm (đạt tỷ lệ 100%); nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết đạt gần 95%; nhóm chỉ số dịch vụ trực tuyến đạt gần 91%; nhóm chỉ số mức độ hài lòng đạt 100%; nhóm chỉ số số hóa hồ sơ đạt gần 97%.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Vĩnh Long đã có nhiều văn bản triển khai thực hiện việc rà soát, cắt giảm TTHC.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện công bố danh mục TTHC theo các Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo các quyết định của Trung ương.

Trong đó, phân cấp 142 TTHC, phân quyền 31 TTHC, cắt giảm (bãi bỏ) 258 TTHC, bãi bỏ 46 TTHC liên quan điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 387 TTHC. Tỉnh đã phối hợp với bộ, ngành Trung ương cấu hình quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ, ngành ngay sau khi quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục công bố danh mục TTHC khi nhận được quyết định công bố TTHC của bộ, ngành Trung ương, thực hiện tốt các TTHC được phân cấp; đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Về thực hiện TTHC phi địa giới hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt 100% TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính. Đến nay, tỉnh có 1.931 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Mô hình “Ấp đồng hành cùng người dân thực hiện TTHC” tại xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tiếp nhận, giải quyết tất cả các TTHC ban hành kèm theo quyết định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với nơi học tập, sinh sống và làm việc. Riêng rrong quý III, tiếp nhận và giải quyết 3.546 hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính.

Về thực hiện TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ: Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo trực tiếp phục vụ - trao kết quả tại quầy

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai mô hình “Lãnh đạo trực tiếp phục vụ - Trao kết quả tại quầy”, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện, chuyên nghiệp.

Khác với cách thức điều hành truyền thống, mô hình đưa người đứng đầu trực tiếp đến quầy giao dịch để đồng hành cùng người dân trong từng khâu giải quyết TTHC. Từ việc hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, thực hiện ký chứng thực theo thẩm quyền đến trực tiếp trao kết quả, lãnh đạo Trung tâm không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn trở thành cầu nối lắng nghe, chia sẻ và tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân ngay trong quá trình phục vụ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị mới đây về quyết tâm cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn đầu, mô hình được triển khai đối với các TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực, gồm chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực chữ ký của người dịch. Toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Điểm nổi bật của mô hình không chỉ nằm ở việc lãnh đạo trực tiếp ký và trao kết quả, mà còn ở khả năng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại quầy giao dịch. Qua đó, nhiều khâu trung gian được rút ngắn, thời gian xử lý hồ sơ được tối ưu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, trong quá trình phục vụ, lãnh đạo Trung tâm còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khai thác các tiện ích trên nền tảng số và tài khoản VNeID, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động giải quyết TTHC theo định hướng xây dựng chính quyền số.

Mô hình được thực hiện thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Định kỳ hằng tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Đại sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình thông qua các tiêu chí cụ thể như số lượng hồ sơ được lãnh đạo trực tiếp phục vụ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, thời gian xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc...

Một số mô hình khác được triển khai như Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hữu triển khai Hợp phần Hành chính công lưu động - hỗ trợ người dân yếu thế vào sáng thứ 7 hàng tuần; trong đó, có kết hợp Trạm Y tế khám sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi… Hay mô hình “Ấp đồng hành cùng người dân thực hiện TTHC” tại xã Phước Mỹ Trung…

Theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản tập trung chỉ đạo thực hiện tại các cấp chính quyền; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định TTHC. Triển khai các Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, phân cấp, cắt giảm quy định, điều kiện kinh doanh, công bố các TTHC áp dụng tại địa phương theo quyết định công bố của bộ, ngành…

UBND tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị các bộ, ngành rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC thuộc phạm vi quản lý (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, dùng chung cấp tỉnh, cấp xã) và áp dụng đầy đủ đơn vị thực hiện, mức độ dịch vụ công để địa phương thực hiện đúng quy trình, nhằm đạt được tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2026.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, hệ thống giải quyết TTHC tập trung của bộ, ngành cần hoàn thiện cách thức thống kê, phải thống kê được các dữ liệu theo các biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 09/2026/TT-BTP, các chỉ số liên quan trong đánh giá Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả thuộc Tiêu chí 9.2 trong xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đồng bộ, thống kê dữ liệu trong tính điểm đối với Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đang được Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện và áp dụng…