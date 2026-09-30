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Phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp

Việt Linh

TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra, xử phạt Công ty cổ phần COMA 18, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land với các vi phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu và giao dịch với bên liên quan…

Theo kết luận thanh tra, COMA 18 đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thông qua.

Doanh nghiệp đã sử dụng gần 95,9 tỷ đồng trong tổng số 195 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành không đúng phương án đã công bố. Thanh tra yêu cầu COMA 18 thực hiện thủ tục thông qua phương án thay đổi sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất hoặc Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị xác định vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo và công bố chưa đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan.

Với các vi phạm này, COMA 18 bị xử phạt tổng cộng 425 triệu đồng, đồng thời phải rà soát, bổ sung thông tin và thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.

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Thanh tra Chứng khoán phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Tại Khải Hoàn Land, kết luận thanh tra xác định doanh nghiệp sử dụng hơn 24,43 tỷ đồng từ lô trái phiếu KHGH2123001 có tổng giá trị 300 tỷ đồng không phù hợp phương án sử dụng vốn đã công bố.

Lô trái phiếu được phát hành ngày 5/10/2021, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 12%/năm. Theo phương án công bố, vốn huy động được sử dụng cho hoạt động mở rộng môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối dự án T&T City Millennia.

Tuy nhiên, hơn 24,43 tỷ đồng được sử dụng cho các khoản như trả lãi trái phiếu, thuế, trang thiết bị, quảng cáo, tiền lương và các chi phí hoạt động khác.

Khải Hoàn Land bị buộc thu hồi lô trái phiếu này và hoàn trả tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc cùng tiền lãi theo quy định. Nhà đầu tư có tối đa 60 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực để gửi yêu cầu hoàn trả, còn doanh nghiệp phải thực hiện trong 15 ngày kể từ khi nhận yêu cầu. Hành vi sử dụng vốn không đúng phương án không bị phạt tiền do đã hết thời hiệu xử phạt.

Các doanh nghiệp này cũng ghi nhận những tồn tại trong công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan. Khải Hoàn Land bị xác định không công bố đầy đủ một số giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ trong các báo cáo quản trị. Doanh nghiệp cũng không công bố một số khoản mua lại trước hạn lô trái phiếu KHGH2123001 và công bố chậm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán.

Doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ.

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