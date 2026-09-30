MSB hợp tác FXChange triển khai mô hình đổi ngoại tệ tự động

MSB ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác FXChange (Singapore) nhằm nghiên cứu đưa hệ thống ki-ốt đổi tiền tự động vào phục vụ du khách quốc tế tại Việt Nam, hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm tài chính và mở rộng nguồn lực ngoại hối.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược cùng FXChange (FXC) để triển khai mô hình máy đổi ngoại tệ tự động (Cash-to-Cash FX). Thỏa thuận này đánh dấu bước đi mới của MSB trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm gia tăng tiện ích cho du khách nước ngoài khi đến Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Vi Anh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính MSB phát biểu

Thông qua biên bản ghi nhớ, MSB phối hợp cùng FXChange xây dựng hồ sơ đề xuất lên Ngân hàng Nhà nước để xin chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với mô hình ki-ốt tự phục vụ. Đây là phương thức vận hành nhằm thiết lập khung thử nghiệm đại lý đổi ngoại tệ tự động không cần nhân viên trực tại thị trường trong nước. Dự kiến, trong giai đoạn đầu, khoảng 100 ki-ốt do FXChange sẽ được lắp đặt tại các khách sạn 4–5 sao và điểm bán lẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi xem xét mở rộng quy mô.

Đại diện FXChange (Singapore) - Ông Edison Chan - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu

Về mặt tiện ích, mô hình ki-ốt đổi ngoại tệ tự động hướng tới mục tiêu mang lại sự thuận tiện tối đa cho du khách quốc tế. Hệ thống hỗ trợ quy đổi khoảng 17 loại ngoại tệ mặt phổ biến sang đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc một chiều, cho phép du khách giao dịch 24/7. Quy trình tự phục vụ được thiết kế với các bước xác thực danh tính qua Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, đưa tiền mặt vào hệ thống để nhận lại VND cùng tỷ giá giao dịch được cập nhật liên tục dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống MSB. Bên cạnh đó, thiết bị được tích hợp công nghệ nhận diện tiền giả, hệ thống camera giám sát và tuân thủ các quy định hiện hành về thu thập dữ liệu định danh.

Nhìn nhận về tiềm năng tổng thể, việc ứng dụng mô hình ki-ốt thông minh này không chỉ giúp MSB tối ưu hóa chuỗi giá trị dịch vụ du lịch mà còn mở ra hướng đi hiệu quả trong việc đa dạng hóa nguồn lực ngoại hối. Với kinh nghiệm vận hành thành công tại nhiều thị trường khu vực của FXChange, thỏa thuận kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung ứng ngoại hối đáng kể cho MSB, đồng thời gia tăng độ nhận diện thương hiệu tại các điểm lưu trú cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện MSB và FXChange tại lễ ký kết (Ảnh: MSB)

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện MSB cho biết: “Việc hợp tác cùng FXChange triển khai mô hình đổi ngoại tệ tự động là bước đi tiếp theo của MSB trong hành trình đổi mới công nghệ, hướng tới việc cung cấp giải pháp tài chính thuận tiện cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam, đồng thời góp phần phát triển hạ tầng dịch vụ phục vụ ngành du lịch.”

Bước đi này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chiến lược của MSB trong năm 2026 – dấu mốc kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển. Thông qua việc liên tục làm mới hệ sinh thái sản phẩm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, MSB tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

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