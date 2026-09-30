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Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Áp lực chuyển đổi ngày càng gia tăng

Trọng Quân Trọng Quân

TPO - Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải.

Ngày 30/9, tại tỉnh Tây Ninh, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

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Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương khẳng định, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc này cần được bắt đầu từ số liệu tiêu thụ năng lượng, cách vận hành thiết bị và từng cơ hội cải thiện cụ thể tại nhà máy, khu công nghiệp.

Ông Dũng cho biết thêm, áp lực chuyển đổi cũng ngày càng rõ hơn trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, trong đó có sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Bên cạnh đó, nhiều ngành xuất khẩu khác cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm hơn đến hiệu quả năng lượng, dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong sản xuất.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

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#Tiết kiệm năng lượng #công nghiệp #chính sách #Cục Năng lượng - Dầu khí #sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

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