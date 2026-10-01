Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

TP - Sự xuất hiện, bùng nổ của nhóm Facebook “con ghét cha mẹ” những ngày qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ? Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là một trào lưu bồng bột của tuổi trẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kết nối gia đình.