Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.
TPO - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc mặt bằng kéo dài, dự án cầu Vạn Xuân và đường dẫn giữa trung tâm TP. Huế được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/10.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan vụ đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm cho tiểu thương.
TPO - Dự báo từ đêm nay (1/10), miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi, nền nhiệt giảm 2-4 độ, chấm dứt đợt nắng nóng hiếm gặp những ngày qua. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.
TPO - Từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây với Đồng Nai và khu vực phía Đông qua phía Nam TPHCM. Cầu Phước Khánh vừa hoàn thành giúp nối liền toàn bộ cao tốc dài gần 58km.
TPO - Nhiều hộ dân ở xã Anh Sơn (Nghệ An) đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình, nhường đất để mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, nơi hơn 11.000 liệt sĩ đang yên nghỉ.
TPO - Giữa phố thị náo nhiệt, ngôi nhà lưu niệm trên mảnh đất gia đình đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai từng sinh sống vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức về tuổi thơ và cuộc đời người nữ anh hùng xứ Nghệ.
TPO - Thành ủy TPHCM, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Hưng Yên vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
TP - Sự xuất hiện, bùng nổ của nhóm Facebook “con ghét cha mẹ” những ngày qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ? Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là một trào lưu bồng bột của tuổi trẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kết nối gia đình.
TPO - Ngày 30/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
TPO - Mưa lớn kèm dông kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước chảy xiết, nhiều xe chết máy, người dân ngã nhào xuống nước.
TPO - Chiều 30/9, địa bàn TP Đồng Nai xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu gây đảo lộn cuộc sống.
TPO - Một nam thanh niên ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng bị sét đánh tử vong khi đang ngồi trước hiên nhà.
TPO - Khi thấy trời mưa to giờ tan tầm, nhiều người đã chủ động thay đổi lộ trình về nhà, thế nhưng vẫn không thoát khỏi dắt xe vượt "sông" ở TPHCM. Nhiều nhân viên văn phòng thở dài mệt mỏi vì cả sáng và chiều đi làm đều bị ướt sũng.
TPO - Những ngày qua, TPHCM xuất hiện nhiều trận mưa từ đêm đến sáng, kéo dài hơn so với những cơn mưa dông thường gặp. Theo chuyên gia, đây là hình thái thời tiết khá bất thường so với quy luật mưa thường thấy ở Nam Bộ, do tác động của nhiễu động từ biển kết hợp với các hình thế thời tiết đang hoạt động trong khu vực.
TPO - Mưa lớn vào chiều 30/9 đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.