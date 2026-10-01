Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Diện mạo cầu huyết mạch giữa trung tâm Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc mặt bằng kéo dài, dự án cầu Vạn Xuân và đường dẫn giữa trung tâm TP. Huế được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/10.

tp-c_1-cau-van-xuan-5931.jpg
Cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn chảy ven Kinh thành Huế, nối đường Phạm Thị Liên với đường Lê Duẩn. Đây vốn là tuyến giao thông﻿ huyết mạch kết nối hai phường Kim Long và Phú Xuân, nhưng bị gián đoạn kéo dài do dự án xây cầu và đường dẫn mới vướng giải phóng mặt bằng.
2-cau-van-xuan-7253.jpg
Công trình thuộc gói thầu số 37 của Dự án﻿ Phát triển các đô thị loại II (Green City Huế), với hạng mục cầu bê tông cốt thép dài khoảng 40 m, rộng 6,5 m và đường dẫn mở rộng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.
tp-c_3-cau-van-xuan.jpg
Phần kết cấu chính của cầu Vạn Xuân đã hoàn thành, bao gồm mặt cầu, lan can và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Ảnh chụp thời điểm chưa thông xe.
tp-c_4-cau-van-xuan-7302.jpg
Tuyến dẫn đầu cầu phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thiện và kết nối﻿ đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu của phường Kim Long.
tp-c_5-cau-van-xuan.jpg
Đầu cầu phía đường Lê Duẩn từng là điểm nghẽn của dự án do vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài.
tp-c_6-cau-van-xuan.jpg
Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến công trình không thể khai thác đồng bộ giữa hai phường dù phần cầu đã hoàn thành﻿ từ trước. Ảnh chụp thời điểm chưa thông xe.
tp-c_7-cau-van-xuan.jpg
Đến nay, sau nhiều nỗ lực tháo gỡ, các hộ dân sinh sống phía nam đầu cầu thuộc phường Phú Xuân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng﻿. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công cuốn chiếu các hạng mục còn lại.
tp-c_8-cau-van-xuan-7568.jpg
Khu vực đường dẫn ra phía đường Lê Duẩn hiện được thông tuyến nhưng chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật theo thiết kế. Các đơn vị thi công﻿ hiện đẩy nhanh xử lý mặt bằng, thi công phần đường còn lại để hoàn thiện đồng bộ công trình, gồm đường chính, đường gom, bãi đỗ xe.
tp-c_9-cau-van-xuan-6774.jpg
Theo phương án điều chỉnh dự án, khu vực đầu cầu phía nam giao với đường Lê Duẩn và đường sắt Bắc - Nam được bổ sung các đường gom và bãi đỗ xe.
tp-c_9-1-cau-van-xuan-5518.jpg
Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành﻿ toàn bộ cầu Vạn Xuân và các hạng mục liên quan trước ngày 30/10, đưa công trình vào khai thác đồng bộ phục vụ người dân.

Xem thêm

#cầu Vạn Xuân #sông Kẻ Vạn #giao thông TP. Huế #đường Phạm Thị Liên #đường Lê Duẩn #giải phóng mặt bằng #dự án Green City Huế #điểm nghẽn giao thông #Phú Xuân

Cùng chuyên mục

Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh yếu

Từ đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh yếu

TPO - Dự báo từ đêm nay (1/10), miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi, nền nhiệt giảm 2-4 độ, chấm dứt đợt nắng nóng hiếm gặp những ngày qua. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

Cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

TPO - Từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây với Đồng Nai và khu vực phía Đông qua phía Nam TPHCM. Cầu Phước Khánh vừa hoàn thành giúp nối liền toàn bộ cao tốc dài gần 58km.

Các gia đình trẻ tham gia ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chứcẢnh: Xuân Tùng

Lo ngại đứt gãy kết nối gia đình

TP - Sự xuất hiện, bùng nổ của nhóm Facebook “con ghét cha mẹ” những ngày qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ? Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là một trào lưu bồng bột của tuổi trẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kết nối gia đình.

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

TPO - Những ngày qua, TPHCM xuất hiện nhiều trận mưa từ đêm đến sáng, kéo dài hơn so với những cơn mưa dông thường gặp. Theo chuyên gia, đây là hình thái thời tiết khá bất thường so với quy luật mưa thường thấy ở Nam Bộ, do tác động của nhiễu động từ biển kết hợp với các hình thế thời tiết đang hoạt động trong khu vực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe