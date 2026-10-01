Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tổng thống Ukraine thị sát lực lượng ở 'chảo lửa' Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tại khu vực tiền tuyến gần Lyman (Donetsk) - nơi diễn ra giao tranh quyết liệt khi quân đội Ukraine đang mở các cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

8fcc7e9d07174c90b121e320b2f7e2b32fded3fd34b9f9584692c3812e6539dd.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tại tiền tuyến gần Lyman ngày 30/9. Ông được chào đón bởi Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevgeniy Khmara (phải). (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, tôi đã gặp gỡ các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lyman và trao tặng họ các huân chương cấp nhà nước. Tôi cũng đã trao đổi với chỉ huy lữ đoàn về những nhiệm vụ mà đơn vị đang triển khai”, ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo video ghi lại cảnh ông có mặt tại một sở chỉ huy.

Nhà lãnh đạo Ukraine thường xuyên đến thăm các khu vực tiền tuyến kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Ông cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ xung quanh Lyman - một phần của chiến dịch phản công mang tên "Vivaldi".

Sau gần 5 năm xung đột, quân đội Nga và Ukraine vẫn đang sa lầy dọc theo chiến tuyến, nơi các máy bay không người lái mang theo thuốc nổ lảng vảng trên không để phát hiện động tĩnh trước khi lao thẳng xuống các mục tiêu bên dưới.

Việc giành thêm lãnh thổ - dù hiếm hoi - của bất kỳ bên nào cũng đều phải trả giá bằng những tổn thất to lớn về người.

Mátxcơva hiện đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Donetsk - khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine không đồng ý.

Để đạt được mục tiêu này, lực lượng Nga đã nhắm vào hàng loạt thị trấn tiền tuyến được phòng thủ kiên cố, bao gồm Kramatorsk và Sloviansk - những nơi phần lớn đã bị san phẳng sau nhiều năm hứng chịu các đợt ném bom từ trên không.

Straitstimes

Xem thêm

#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #tiền tuyến #Donetsk #Lyman #xung đột Nga - Ukraine

Cùng chuyên mục

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn ha lúa Hè - Thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng vụ lúa, lực lượng dân quân địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân, cùng bà con gặt lúa chạy ngập.

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe