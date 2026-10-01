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'Trại buôn người' vượt 162 tỷ đồng, đạo diễn cầu xin

Đỗ Quyên

TPO - Đạo diễn "Trại buôn người" Toni Dương Bảo Anh lên tiếng cầu xin khán giả gỡ nội dung quay lén, phát tán trái phép trên mạng xã hội.

Sức nóng của Trại buôn người tại phòng vé khiến nhiều cảnh phim bị khán giả quay lén và đăng tải trên mạng xã hội. Một số clip để lộ khá nhiều tình tiết, diễn biến quan trọng của tác phẩm.

Trước việc nội dung phim bị chia sẻ tràn lan, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cầu xin khán giả hạn chế quay và chia sẻ những đoạn phim quá dài.

Đạo diễn xin khán giả gỡ clip

Anh cho biết ê-kíp trân trọng sự yêu thương, ủng hộ dành cho Trại buôn người, nhưng việc phát tán nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Thật may mắn khi Trại buôn người đang được các bạn thương yêu và ủng hộ, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi chỉ xin đừng quay nội dung quá dài hoặc chia sẻ những clip quá rõ về toàn bộ nội dung của phim mà làm cho các khán giả sau mất đi sự trải nghiệm tốt nhất, còn chết cả doanh nghiệp”, đạo diễn chia sẻ.

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Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh xin khán giả ngừng quay lén Trại buôn người.

Anh thừa nhận phim còn thiếu sót và mong khán giả thông cảm, đồng thời cho biết tiếp tục hoàn thiện bản thân ở dự án sau.

Ở một bài đăng, khán giả chia sẻ clip quay lén tại rạp, đạo diễn trực tiếp để lại bình luận đề nghị người này gỡ bài.

“Em ơi, em quay như vậy là rất thiệt thòi cho trải nghiệm của những người xem sau và còn chết doanh nghiệp. Giúp anh gỡ bài xuống, anh đội ơn em lắm vì đã yêu thích bộ phim”, anh viết.

Một tài khoản cho biết chứng kiến người xem quay lại gần như toàn bộ tác phẩm mà không có sự can thiệp của nhân viên rạp.

Nhiều khán giả cũng hụt hẫng khi chưa kịp ra rạp nhưng liên tục nhìn thấy đoạn phim được quay lại và đăng trên Facebook, TikTok. Có người cho rằng cần xử lý nghiêm việc quay và phát tán nội dung phim trái phép để bảo vệ không chỉ Trại buôn người mà cả những tác phẩm điện ảnh khác.

“Vấn đề này em nghĩ một mặt anh cứ tuyên truyền, một mặt thu thập dữ liệu gửi lên cho cơ quan chức năng, để không chỉ bảo vệ phim của anh mà còn các bộ phim sau này”, “Mình thì chẳng bao giờ xem trước review hay đoạn phim của các bạn quay lén vì nếu xem trước sẽ mất đi tính tò mò và thích thú của bản thân, tự mình làm hỏng hứng thú của mình”, “Lướt Facebook, Tiktok thấy phim bị spoil liên tục làm hụt hẫng vô cùng”… là một số ý kiến của khán giả.

Tình trạng phim đang chiếu rạp bị quay lén rồi phát tán trên mạng xã hội từng xảy ra với nhiều tác phẩm.

Thỏ ơi của Trấn Thành cũng xuất hiện hàng loạt phân đoạn được khán giả quay tại rạp và đăng lên TikTok khi phim còn đang công chiếu. Trấn Thành sau đó lên tiếng kêu gọi khán giả ngừng quay và chia sẻ nội dung phim nhằm bảo vệ trải nghiệm của những người chưa ra rạp.

Trước đó, Mưa đỏ, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở, Lật mặt 6… gặp tình trạng tương tự khi một số phân đoạn được quay lại trong rạp và đăng tải trên mạng xã hội giữa lúc bộ phim thu hút lượng lớn khán giả.

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Từ những đại cảnh hành động, cách tổ chức sản xuất đến nhịp phim, Trại buôn người đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả.

Chưa có đối thủ phòng vé

Đến sáng 1/10, Trại buôn người vượt mốc 162 tỷ đồng, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu. Chỉ tính đến 7h sáng, phim đạt khoảng 5,5 tỷ đồng, tương ứng 71.264 vé bán ra. Doanh thu trong ngày bỏ xa tác phẩm đứng thứ hai, ở mức khoảng 276 triệu đồng.

Trại buôn người gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ chỉ sau hơn ba ngày ra rạp. Với tốc độ hiện tại, bộ phim được kỳ vọng có thể tiếp tục tiến tới những cột mốc doanh thu cao hơn.

Sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ đề tài mà còn nằm ở phần hành động và cách ê-kíp xử lý những đại cảnh.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đánh giá Trại buôn người “ăn điểm” ngay từ những cảnh đầu tiên với bối cảnh cuộc đua bò đầy kịch tính. Phần lớn các màn giao đấu trong phim được thực hiện theo hướng mãn nhãn, đồng thời tác phẩm tạo được dấu ấn nhờ việc mở rộng không gian hành động.

Theo Nguyễn Phong Việt, điện ảnh Việt trước đây thường dè dặt khi thực hiện các đại cảnh, một phần vì kinh phí, khối lượng công việc và cách đặt câu hỏi về việc một cảnh quay lớn có thực sự cần thiết hay không. Với Trại buôn người, ê-kíp lựa chọn làm tới ở nhiều phân đoạn.

Trại buôn người sẽ mở ra thêm một cột mốc nữa cho phim hành động bom tấn Việt trong tương lai”, nhà phê bình nhận định.

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#Trại buôn người #đạo diễn Trại buôn người #Toni Dương Bảo Anh #Trại buôn người doanh thu

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