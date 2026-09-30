Đà Nẵng: Ca sốt xuất huyết tăng cao, bệnh viện kê thêm giường ở hành lang

TPO - Y học bào thai ngày càng mở rộng khả năng can thiệp ngay từ trong bụng mẹ, từ truyền máu cho thai nhi đến sử dụng laser xử trí những bất thường phức tạp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, bài toán khó hơn là xác định đúng trường hợp, đúng thời điểm và cân bằng giữa lợi ích của can thiệp với những nguy cơ có thể xảy ra cho cả mẹ và con.