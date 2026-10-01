Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

TPO - Lợi dụng chênh lệch giá giữa các loại phân bón cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc, các đối tượng nhập hàng giá rẻ, sau đó thay đổi bao bì, dán tem phụ thể hiện xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định hơn 23.782 tấn phân bón bị “phù phép” nguồn gốc, tổng giá trị hơn 154,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin vụ án phân bón giả sáng 1/10. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả đấu tranh một số chuyên án, trong đó có đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cùng tham gia có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và Dương Hồng Sơn (SN 1980), cùng trú TPHCM. Thúy là Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư (TPHCM); Sơn là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư (Đồng Nai). Công ty này còn có văn phòng đại diện tại TPHCM do Thúy làm giám đốc.

Các đối tượng liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, vợ chồng Thúy, Sơn còn điều hành Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam.

Trong đường dây còn có Dương Văn Tuấn (SN 1994, trú tỉnh Bắc Ninh, hiện ở TPHCM), cháu của Dương Hồng Sơn, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone (Đồng Nai). Ngoài ra, Hồ Bá Đức (SN 1997, trú phường Buôn Ma Thuột) là nhân viên bán hàng phân bón của Nam; Võ Vũ Toại (SN 1996, chỗ ở tại phường Buôn Ma Thuột) là nhân viên sale của Nam.

Các đối tượng bị xác định đã lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của doanh nghiệp để tổ chức nhập khẩu, sản xuất, thay đổi bao bì, nhãn mác và phân phối phân bón tại Đắk Lắk cùng một số tỉnh, thành khác.

Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng lựa chọn những loại phân bón cùng chủng loại, thành phần nhưng có giá thành khác nhau từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Hà Lan và một số quốc gia khác.

Cụ thể, giá thành nhập khẩu phân nở Nhật Bản khoảng 3.000 đồng/kg, Trung Quốc 4.000 đồng/kg, Hàn Quốc 5.000 đồng/kg, Úc 6.000 đồng/kg và Hà Lan 6.500 đồng/kg. Giá thành bình quân của 5 loại này khoảng 4.900 đồng/kg. Trong khi đó, phân nở có xuất xứ Bỉ có giá thành nhập khẩu khoảng 9.000-9.200 đồng/kg, cao hơn khoảng 4.100-4.300 đồng/kg. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng khoản chênh lệch này để nhập phân bón giá thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, thể hiện nguồn gốc từ Bỉ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hơn 23.782 tấn bị “phù phép” nguồn gốc

Trong năm 2025 và 2026, các công ty do Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn điều hành nhập khẩu 555 tấn phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ Bỉ. Tuy nhiên, tổng lượng phân bón bán ra thị trường lên tới 24.243.300kg. Cơ quan điều tra xác định 23.782.000kg không có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ nhưng được thay đổi bao bì, dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc từ Bỉ để bán ra thị trường. Tổng giá trị số hàng hóa này được xác định hơn 154 tỷ đồng; lượng tồn kho thực tế 93.625kg.

Căn cứ điểm đ, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/NĐ-CP, cơ quan điều tra xác định số phân bón trên là hàng giả về nguồn gốc, xuất xứ. Làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn thừa nhận việc nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất phân bón giả về nguồn gốc, xuất xứ. Đỗ Xuân Nam, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại cũng thừa nhận việc sản xuất, kinh doanh số phân bón này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và các bị can. Trong đó, Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn và Đỗ Xuân Nam bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, theo điểm b, khoản 4, Điều 195 Bộ luật Hình sự. Hồ Bá Đức bị khởi tố về tội Buôn bán hàng giả là phân bón, theo điểm b, khoản 4, Điều 195 Bộ luật Hình sự.

Võ Vũ Toại bị khởi tố về tội Buôn bán hàng giả là phân bón, theo điểm c, khoản 3, Điều 195 Bộ luật Hình sự. Dương Văn Tuấn bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là phân bón, theo điểm b, khoản 4, Điều 195 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.