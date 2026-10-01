Đạo diễn Hàm Trần đổi tên phim 'nhìn thấy người chết'

TPO - Phim kinh dị “Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần chính thức được đổi tên thành “Con mắt thứ ba”. Nhà làm phim hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế giới nơi người sống có thể nhìn thấy và trò chuyện với người chết.

Sau thời gian được biết đến với tên gọi Sợi chỉ đỏ, dự án kinh dị của đạo diễn Hàm Trần mang tên Con mắt thứ ba. Phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026, hạng mục Midnight Passion.

Việc đổi tên được quyết định trong giai đoạn hậu kỳ, khi câu chuyện và ngôn ngữ điện ảnh của tác phẩm dần định hình rõ hơn.

“Kể từ khi bắt đầu dự án, Sợi chỉ đỏ đã đại diện cho ý tưởng về số mệnh kết nối cuộc đời chúng ta. Nhưng khi bộ phim thành hình, tôi nhận ra Con mắt thứ ba mới là cái tên thực sự thuộc về câu chuyện này”, đạo diễn chia sẻ.

Sau Tiệm ăn của quỷ, Hàm Trần tiếp tục khai thác thế giới tâm linh nhưng đẩy mức độ kinh dị lên rõ rệt hơn.

Với Hàm Trần, “con mắt thứ ba” không chỉ là khả năng nhìn thấy linh hồn. Nó mở ra những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường, có thể là món quà với người này nhưng cũng trở thành lời nguyền với người khác.

Hình ảnh này thực tế đã được đạo diễn gợi mở từ trước. Trong first look poster, một nhân vật xuất hiện với con mắt thứ ba trên trán. Ở những giây cuối first look trailer, nhân vật do Ba Tây thể hiện cũng bất ngờ xuất hiện đôi mắt dị thường sau cơn đau đầu dữ dội.

Theo teaser trailer mới công bố, phim xoay quanh Lạc - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Từ khi còn nhỏ, Lạc đã có khả năng nhìn thấy và trò chuyện với người đã chết. Nhưng thay vì tìm cách trốn chạy, cô lựa chọn lắng nghe họ.

“Tụi nó bị mắc kẹt ở quá khứ đó ba, tụi nó hối hận, tức giận và còn đau khổ nữa”, Lạc nói với cha.

Những linh hồn trong Con mắt thứ ba mang theo câu chuyện chưa được giải quyết, những tổn thương và cảm xúc còn dang dở.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ông gọi họ là “bạn” bởi không nhìn những linh hồn này như những thực thể chỉ tìm đến để làm người sống sợ hãi. Với ông, họ vẫn là "những con người đang mắc kẹt với một điều gì đó chưa thể giải quyết".

“Tôi phải làm vì 'bạn' nhờ tôi làm”, Hàm Trần nêu lý do ông quyết tâm thực hiện bộ phim.

Cách tiếp cận này khiến thế giới tâm linh trong Con mắt thứ ba không chỉ được xây dựng bằng những hình ảnh ma quỷ mà còn gắn với câu chuyện về số phận, nhân quả và những điều con người để lại sau khi chết.

Con mắt thứ ba có sự tham gia của các diễn viên như Ba Tây, Kiều Trinh, Quang Tuấn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Đoàn Minh Anh, Loube Nguyễn, Cao Thùy Linh, Trương Minh Thảo, Gia Tuệ…

Teaser trailer cũng cho thấy hành trình trưởng thành của Lạc qua ba giai đoạn. Gia Tuệ đóng Lạc lúc 6 tuổi, Cà Rốt (Cao Thùy Linh) đảm nhận vai Lạc thời trung học và Loube Nguyễn vào vai nhân vật khi trưởng thành.

Đồng hành với Lạc là người cha do Quang Tuấn thủ vai. Không chỉ lắng nghe và hướng dẫn con gái, người cha ấy đứng về phía cô khi những người xung quanh nghi ngờ khả năng đặc biệt của Lạc.

Đạo diễn Hàm Trần liên tục đặt các nhân vật vào những không gian giao thoa giữa hai thế giới. Con mắt thứ ba vì thế được giới thiệu như câu chuyện về những truyền thuyết đô thị, linh hồn và kết nối vô hình giữa con người. Phim dự kiến khởi chiếu vào 4/12.