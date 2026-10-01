Chuẩn bị kỹ các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Sáng 1/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 9/2026 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ ba.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong 9 tháng qua. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình công tác năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Bên cạnh kết quả đạt được, theo Thường trực Ban Bí thư, một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Trong đó, một số nhiệm vụ được giao còn chậm, muộn; công tác giám sát thường xuyên ở một số cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng tham mưu, tổng hợp của các cơ quan tham mưu có nhiều việc chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề của một số đảng ủy còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng. Việc triển khai chuyển đổi số, 4 thủ tục hành chính, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Trọng tâm trước mắt là chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 4, các đảng ủy cần kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết; đồng thời chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, nhất là các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo Trung ương; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để chậm, muộn, không xin điều chỉnh thời gian.

“Ba tháng cuối năm phải là thời gian tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề nghị phân công trách nhiệm rõ ràng, kiểm điểm thường xuyên tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Chấn chỉnh những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Các cấp ủy cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

Đối với việc hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI trong toàn Đảng bộ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan. Bí thư các đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý, đánh giá; không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục và công việc không cần thiết. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.