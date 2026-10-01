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12 tuyến đường ở TPHCM ngập sau mưa lớn, có nơi ngập hơn 1 mét

Anh Nhàn

TPO - Sau trận mưa lớn chiều 30/9, đường Phan Huy Ích có nơi ngập hơn 1 mét, nước dâng nhanh và rút chậm. Theo cơ quan chuyên môn, ngoài mưa lớn và triều cường, việc thi công kênh Tham Lương - Bến Cát khiến dòng chảy bị thu hẹp, làm nước khó thoát và gia tăng ngập tại khu vực này.

Nhiều tuyến đường ngập sâu

Sáng 1/10, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng) thông tin về tình hình ngập tại một số tuyến đường sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 30/9.

Theo Trung tâm, mưa xuất hiện tại TPHCM từ khoảng 16h30 đến 20h ngày 30/9, trong đó mưa lớn nhất tập trung từ 17h đến 17h45. Lượng mưa đo được tại trạm Hà Huy Giáp đạt 79,2 mm. Cùng thời điểm, triều cường tại trạm Bình Triệu lên mức +1,59 m, vượt báo động II.

Mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp triều cường khiến 12 tuyến đường xảy ra ngập, gồm: Hồ Học Lãm, Tên Lửa, Phan Anh, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, đường song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lượng mưa lớn dồn xuống trong thời gian rất ngắn, cộng với mực triều dâng cao đã vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hiện hữu.

"Khi nước đổ xuống quá nhanh trong lúc mực nước bên ngoài cũng đang cao, hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát, dẫn đến ngập tại nhiều tuyến đường", đại diện Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM nói, và cho biết thêm, tình trạng ngập trên đường Phan Huy Ích diễn biến nặng hơn so với những năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định liên quan đến quá trình thi công Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

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Người dân di chuyển vất vả trên đường Phan Huy Ích tối 30/9. Ảnh: Huế Xuân

Trong quá trình thi công, chất thải nạo vét được tập kết trong lòng tuyến kênh, khiến lòng kênh bị thu hẹp và dòng nước khó lưu thông. Khi xảy ra mưa lớn, nước trong kênh dâng lên, sau đó xâm nhập ngược vào tuyến cống, làm giảm khả năng tiêu thoát của hệ thống thoát nước hiện hữu.

Đại diện Trung tâm này cho rằng, khi lòng kênh bị thu hẹp, “đường ra” của nước mưa bị hạn chế. Trong lúc mưa lớn, nước trong kênh lại dâng cao và tràn ngược vào hệ thống cống, khiến nước trên đường càng khó thoát. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Phan Huy Ích ngập nặng hơn so với những năm trước.

Sau khi kiểm tra, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương thanh thải các chướng ngại vật trong lòng kênh, bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Chủ đầu tư đã cam kết thực hiện, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường và xử lý nghiêm nếu việc khắc phục chậm được thực hiện.

Nhiều dự án ảnh hưởng khả năng thoát nước

Ngoài đường Phan Huy Ích, việc triển khai một số dự án trên địa bàn cũng tác động đến khả năng tiêu thoát nước tại khu vực quận Gò Vấp cũ, trong đó có dự án Cải tạo hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ.

Trước diễn biến mưa lớn kết hợp triều cường, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã triển khai các trạm bơm di động, trạm bơm cố định và vận hành các cống kiểm soát triều nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, kiểm soát mực nước trên các tuyến kênh.

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Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM

Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại các điểm ngập để phân luồng giao thông, cảnh báo, vớt rác và hỗ trợ người dân.

Tại một số điểm ngập cục bộ như chân cầu Ba Son, đường Lương Định Của, đường Bình Quới, khu dân cư An Phú và đường R12, khu vực chân cầu Thủ Thiêm, máy bơm di động và xe hút nước được tăng cường để hỗ trợ thoát nước.

Đối với các điểm bị ảnh hưởng bởi thi công, Trung tâm phối hợp với Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

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#Ngập đường Phan Huy Ích #Triều cường #Thi công kênh Tham Lương - Bến Cát #Hệ thống thoát nước #Mưa lớn

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