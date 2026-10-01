Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng quyết không có người lang thang, xin ăn

Thanh Hiền

TPO - Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng, vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Ngày 1/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu Chương trình Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố năm 2026.

Thành phố phấn đấu 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện, tiếp nhận thông tin, tiếp cận, phân loại và xử lý theo đúng quy định. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý được tuyên truyền, vận động và ký cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở.

Đồng thời, giảm từ 90% đến 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại so với thời điểm rà soát đầu kỳ năm 2026.

1000022080.jpg
Nhiều trường hợp dẫn theo cả trẻ em để xin ăn biến tướng.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung rà soát địa bàn, khung thời gian, loại hình hoạt động và các nhóm có nguy cơ, cập nhật những khu vực thường phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng.

Bên cạnh đó rà soát người có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người không có việc làm ổn định và người từng lang thang, xin ăn để có biện pháp hỗ trợ.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng; vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Đặc biệt, duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh và vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn cùng các khu vực công cộng phối hợp phòng ngừa, phát hiện các trường hợp.

Đối với người có nơi cư trú, lực lượng chức năng phối hợp gia đình đưa về quản lý, chăm sóc; trường hợp chưa xác định được nhân thân, nơi cư trú hoặc không có người nhận chăm sóc thì tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người bị lợi dụng, ép buộc được áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ phù hợp.

Thành phố cũng yêu cầu kịp thời xác minh, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc, lợi dụng người yếu thế để xin ăn.

Xem thêm

#Đà Nẵng #người lang thang #xin ăn biến tướng #xin ăn #bảo trợ xã hội

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện mừng tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện mừng tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Chính quyền yêu cầu di dời phòng tập gym ra khỏi nhà văn hóa

Chính quyền yêu cầu di dời phòng tập gym ra khỏi nhà văn hóa

TPO - Một nhà văn hóa thôn tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình được sử dụng làm địa điểm kinh doanh phòng tập gym trong thời gian dài. Sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời phòng tập ra khỏi khuôn viên nhà văn hóa, song đến nay công tác di dời vẫn chưa hoàn tất.

Diện mạo cầu huyết mạch giữa trung tâm Huế

Diện mạo cầu huyết mạch giữa trung tâm Huế

TPO - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc mặt bằng kéo dài, dự án cầu Vạn Xuân và đường dẫn giữa trung tâm TP. Huế được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/10.

Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

Phế thải chất đống trên đường Vành đai 1

TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe