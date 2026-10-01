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Xã hội

84 hộ dân làng chài cổ Việt Hải ở Cát Bà được nhận xe máy điện

Nguyễn Hoàn

88 xe máy điện được UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) bàn giao cho người dân và lực lượng chức năng trên làng chài cổ Việt Hải, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh cho điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhất Quần đảo Cát Bà.

Chiều 30/9, UBND đặc khu Cát Hải phối hợp Tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Feliz cho người dân và các lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải.

Tại buổi bàn giao xe, ông Phan Viết Điện – Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải nhấn mạnh, làng chài cổ Việt Hải được thành phố công nhận là điểm du lịch cộng đồng năm 2025. Nơi đây hội tụ những giá trị thiên nhiên vô cùng đặc biệt, nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Bà và thuộc vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới.

Làng chài cổ Việt Hải không chỉ là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư mà còn là không gian sinh thái quý giá cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Do đó, việc giảm thiểu khí thải, hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và xây dựng môi trường sống xanh là nhiệm vụ mang tính cấp thiết và lâu dài.

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Ông Phan Viết Điện - Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Theo ông Phan Viết Điện, thực hiện Nghị quyết 08 của Thành ủy Hải Phòng, kế hoạch 133 của UBND thành phố về chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030, đặc khu Cát Hải đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thúc đẩy chuyển đổi xanh trên địa bàn.

Trong đó, Nghị quyết 03 của Đảng bộ đặc khu và kế hoạch 192 của UBND đặc khu đã xác định rõ 5 lĩnh vực trọng tâm trong chuyển đổi xanh: Du lịch xanh – Giao thông xanh – Nông nghiệp xanh – Môi trường xanh – Năng lượng xanh.

Chương trình hôm nay là một trong những bước đi cụ thể hóa những định hướng này, đưa tinh thần của nghị quyết vào đời sống thực tế của người dân.

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UBND đặc khu tổ chức bàn giao xe máy điện cho người dân làng chài cổ Việt Hải.

Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cho biết, làng Việt Hải hiện có 89 hộ với 297 nhân khẩu. Trong tổng số 88 xe máy điện bàn giao đợt này, có 84 xe hỗ trợ các hộ dân tại thôn Việt Hải đủ điều kiện và 4 xe phục vụ các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa bàn.

Chương trình áp dụng các mức hỗ trợ 50%, 80% và 100% giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện từng hộ dân.

Các hộ tham gia chương trình đều đồng thuận, đóng góp kinh phí theo phương án hỗ trợ, ký cam kết không sử dụng xe máy xăng và di chuyển toàn bộ phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn theo quy định.

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#Hải Phòng #du lịch xanh #chuyển đổi xanh #xe máy điện #du lịch Cát Bà #làng chài cổ Việt Hải

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