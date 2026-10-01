Sáng 1/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
TPO - Căn nhà 3,5 tầng xây nhầm sang thửa đất liền kề đã được tháo dỡ kết cấu để chuẩn bị di dời. Tuy nhiên, phương án “trượt” nguyên khối nhà đang phải tạm dừng do chưa thỏa thuận được với chủ thửa đất liên quan.
Sáng 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ.
TPO - Người phụ nữ 36 tuổi được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, nạn nhân ra khỏi phòng một mình...
TPO - Một nhà văn hóa thôn tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình được sử dụng làm địa điểm kinh doanh phòng tập gym trong thời gian dài. Sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời phòng tập ra khỏi khuôn viên nhà văn hóa, song đến nay công tác di dời vẫn chưa hoàn tất.
TPO - Cùng với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, số lao động nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh ngày càng tăng. Đến nay, hơn 1.200 lao động nước ngoài đã gia nhập Công đoàn thành phố Bắc Ninh, góp phần mở rộng tổ chức.
TPO - Người đàn ông tử vong sau va chạm với tàu hỏa tại phường An Nhơn, TPHCM sáng 1/10. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
TPO - Kết quả lấy ý kiến cho thấy, hơn 98% người dân tại 5 xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, đồng thuận với việc thành lập phường tương ứng.
88 xe máy điện được UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) bàn giao cho người dân và lực lượng chức năng trên làng chài cổ Việt Hải, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh cho điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhất Quần đảo Cát Bà.
TPO - Đúng 0h ngày 1/10, tài xế bắt đầu trải nghiệm trên cao tốc Bến Lức - Long Thành khi thông toàn tuyến, nối liền miền Tây với Đông Nam Bộ, sau 12 năm triển khai.
TPO - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc mặt bằng kéo dài, dự án cầu Vạn Xuân và đường dẫn giữa trung tâm TP. Huế được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/10.
TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan vụ đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm cho tiểu thương.
TPO - Dự báo từ đêm nay (1/10), miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi, nền nhiệt giảm 2-4 độ, chấm dứt đợt nắng nóng hiếm gặp những ngày qua. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.
TPO - Từ 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây với Đồng Nai và khu vực phía Đông qua phía Nam TPHCM. Cầu Phước Khánh vừa hoàn thành giúp nối liền toàn bộ cao tốc dài gần 58km.
TPO - Nhiều hộ dân ở xã Anh Sơn (Nghệ An) đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình, nhường đất để mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, nơi hơn 11.000 liệt sĩ đang yên nghỉ.
TPO - Giữa phố thị náo nhiệt, ngôi nhà lưu niệm trên mảnh đất gia đình đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai từng sinh sống vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức về tuổi thơ và cuộc đời người nữ anh hùng xứ Nghệ.