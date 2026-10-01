Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

TPO - Một nhà văn hóa thôn tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình được sử dụng làm địa điểm kinh doanh phòng tập gym trong thời gian dài. Sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời phòng tập ra khỏi khuôn viên nhà văn hóa, song đến nay công tác di dời vẫn chưa hoàn tất.