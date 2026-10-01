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TPHCM:

Va chạm tàu hỏa, người đàn ông tử vong tại chỗ

Nguyễn Dũng

TPO - Người đàn ông tử vong sau va chạm với tàu hỏa tại phường An Nhơn, TPHCM sáng 1/10. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đến gần 9h ngày 1/10, lực lượng chức năng phường An Nhơn phối hợp với các đơn vị Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một người đàn ông tử vong.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6h cùng ngày, đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh phía Bắc. Khi đến khu vực giao giữa đường Lương Ngọc Quyến và Dương Quảng Hàm (phường An Nhơn), đoàn tàu va chạm với người đàn ông khoảng 40 tuổi. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa khu vực và khám nghiệm để làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân, nạn nhân có thể là công nhân làm việc tại công trình gần nơi xảy ra tai nạn.

Sau vụ việc, đoàn tàu tiếp tục hành trình. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

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